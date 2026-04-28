Бывшему топ-менеджеру «Роснано» Ирине Рапопорт ужесточили обвинение

Следствие ужесточило позицию по делу Ирины Рапопорт, бывшей менеджера «Роснано». К ранее вменяемой растрате в особо крупном размере добавили ещё один эпизод — коммерческий подкуп.

В Пресненском районном суде подтвердили, что разбирательство в отношении фигурантки пройдёт в закрытом режиме. Женщину обвиняют сразу по двум тяжким экономическим статьям, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Само дело появилось ещё в апреле 2014 года по факту злоупотребления полномочиями. Летом 2024 года Рапопорт заочно предъявили обвинение в растрате и отправили в международный розыск. Потерпевшей стороной здесь признана структура «Роснано».

Защита настаивает на непричастности своей подопечной. Адвокат заявил, что проживание за границей — это ещё не доказательство того, что она прячется от правосудия. Тем не менее в судебных документах упоминаются показания другого обвиняемого, которые изобличают женщину.

Это лишь часть масштабного расследования против топ-менеджеров госкорпорации. Ранее Мещанский суд заочно арестовал бывшего гендиректора Николая Тычинина и экс-замглавы правления Юрия Удальцова. В розыск также объявлен Олег Киселёв. При этом его защита уверяет, что он не скрывается, хотя суд установил обратное: фигурант уехал из РФ и не живёт по месту регистрации.

Кроме того, по смежному делу о растрате 6,7 млрд рублей на производстве гибкого планшета уже вынесен приговор. Бывший глава компании «Пластик лоджик» Борис Галкин получил 9 лет колонии.