Бывшего топ-менеджера «Роснано» Вахтерова арестовали по делу о мошенничестве

Бывшего топ-менеджера «Роснано» Сергея Вахтерова арестовали по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили в Мещанском суде Москвы, пишет ТАСС. Правоохранительные органы связали арест со сделкой по продаже доли госкорпорации в компании «Акрилан».

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Вахтерову С. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ, меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигуранты организовали продажу доли «Роснано» по заниженной стоимости. Перед сделкой в 2019 году стоимость бизнеса «Акрилана» оценили примерно в 1,4 млрд рублей. Доля госкорпорации составляла почти 980 млн рублей. Ранее под стражу также отправили гендиректора «Акрилана» Олега Кузина и начальника юридического отдела компании. Дело изначально возбудили во Владимире, позже его передали в Следственный департамент МВД.

