Директор стройфирмы в Курске получил 8 лет за мошенничество на фортификациях

Ленинский районный суд Курска приговорил директора строительной компании Игоря Ругаева к восьми годам лишения свободы. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Курской области.

Суд признал Ругаева виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к восьми годам колонии общего режима со штрафом более 6,3 млн рублей, а также ограничением свободы на один год. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями при исполнении госконтрактов, на два года.

Осуждённый проведёт год под ограничением свободы после выхода из колонии. Также ему запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности при работе с госконтрактами.