Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 14:13

Директор стройфирмы в Курске получил 8 лет за мошенничество на фортификациях

Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.

Ленинский районный суд Курска приговорил директора строительной компании Игоря Ругаева к восьми годам лишения свободы. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Курской области.

Суд признал Ругаева виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к восьми годам колонии общего режима со штрафом более 6,3 млн рублей, а также ограничением свободы на один год. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями при исполнении госконтрактов, на два года.

Осуждённый проведёт год под ограничением свободы после выхода из колонии. Также ему запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности при работе с госконтрактами.

Бывший замгубернатора Курской области Дедов признал вину во взятке
Бывший замгубернатора Курской области Дедов признал вину во взятке

Напомним, бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов и другие фигуранты дела о хищении средств на строительство укреплений в приграничных районах (Дмитрий Фёдоров и Игорь Ругаев) этапированы в изолятор в Курске. Ранее суд приговорил бывших топ-менеджеров Корпорации развития Курской области, похитивших более 152 млн рублей. Они создавали видимость работ по возведению укреплений в 2023-2024 годах, а менее чем через полгода в Суджанский и Коренёвский районы вторглись ВСУ. Ругаев не признал вину в хищении средств на возведение оборонительных сооружений в приграничных районах Курской области. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, он включил в смету расходы на страховку и возведение объектов, но обязательства не выполнил.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Криминал
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar