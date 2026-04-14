Директор стройфирмы в Курске получил 8 лет за мошенничество на фортификациях
Обложка © Telegram / Объединённая пресс-служба судебной системы Курской области.
Ленинский районный суд Курска приговорил директора строительной компании Игоря Ругаева к восьми годам лишения свободы. Бизнесмена признали виновным в мошенничестве при возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Курской области.
Суд признал Ругаева виновным по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и приговорил его к восьми годам колонии общего режима со штрафом более 6,3 млн рублей, а также ограничением свободы на один год. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями при исполнении госконтрактов, на два года.
Осуждённый проведёт год под ограничением свободы после выхода из колонии. Также ему запрещено в течение двух лет занимать руководящие должности при работе с госконтрактами.
Напомним, бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов и другие фигуранты дела о хищении средств на строительство укреплений в приграничных районах (Дмитрий Фёдоров и Игорь Ругаев) этапированы в изолятор в Курске. Ранее суд приговорил бывших топ-менеджеров Корпорации развития Курской области, похитивших более 152 млн рублей. Они создавали видимость работ по возведению укреплений в 2023-2024 годах, а менее чем через полгода в Суджанский и Коренёвский районы вторглись ВСУ. Ругаев не признал вину в хищении средств на возведение оборонительных сооружений в приграничных районах Курской области. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере: по версии следствия, он включил в смету расходы на страховку и возведение объектов, но обязательства не выполнил.
