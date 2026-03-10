Бывший зам курского губернатора Алексей Дедов этапирован в Курск

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов был этапирован в изолятор в Курске. Это касается и других фигурантов коррупционного дела о возведении укреплений в приграничных районах Курской области — Дмитрия Фёдорова и Игоря Ругаева, сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

«Подсудимые Дедов А. В., Фёдоров Д. В., Ругаев И. П. этапированы в СИЗО-1 г. Курска», — сказано в заявлении.

Напомним, суд вынес приговор бывшим топ-менеджерам Корпорации развития Курской области, похитившим более 152 миллионов рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной. Осуждённые создавали видимость работ по возведению укреплений в 2023-2024 годах. Менее чем через полгода после этих событий в Суджанский и Коренёвский районы вторглись формирования ВСУ. Следствие также установило, что к хищениям были причастны чиновники, среди них заместитель губернатора Алексей Дедов.