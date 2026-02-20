Олимпиада в Милане
20 февраля, 13:35

Суд вынес приговоры фигурантам дела о хищениях на «зубах дракона» в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Суд вынес бывшим топ-менеджерам Корпорации развития Курской области, похитившим более 152 миллионов рублей, выделенных на строительство фортификаций на границе с Украиной.

Бывший глава корпорации Владимир Лукин получил 9 лет колонии и штраф 900 тысяч рублей, его экс-зам Игорь Грабин — 8 лет и штраф 700 тысяч, директор компании «КТК сервис» Андрей Воловиков — 8,5 лет и штраф 800 тысяч, бывший глава компании «Интергазойл» Дмитрий Спиридонов — 7 лет и штраф 600 тысяч.

Осуждённые создавали видимость работ по возведению укреплений в 2023-2024 годах. Менее чем через полгода после этих событий в Суджанский и Коренёвский районы вторглись формирования ВСУ.

Как следует из материалов дела, Лукин дал показания на высокопоставленных чиновников, включая экс-губернатора Алексея Смирнова и его первого зама Алексея Дедова, рассказав об общей схеме отмывания денег через фирмы-однодневки. Смирнов и Дедов сейчас находятся под стражей. Общий объём хищений в регионе в тот период, по данным следствия, превысил миллиард рублей, расследование продолжается.

Напомним, установлены факты хищения свыше 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификаций в Курской области. В посёлках Тёткино и Попово-Лежачи работы выполнены лишь на 10%, подрядчик не имел ресурсов. Генпрокуратура требует взыскать с фигурантов, включая экс-главу корпорации развития Владимира Лукина и его замов, более 3,2 млрд рублей.

