МВД: В двух курских посёлках построили лишь 10% оборонительных сооружений
Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела о хищении более 152 млн рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области. В числе обвиняемых — генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и его заместители, а также руководитель подрядной компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе расследования установлено, что в декабре 2022 года Владимир Лукин по личной договорённости с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым, который фактически управлял ООО «КТК Сервис», организовал заключение с данным Обществом в лице генерального директора Андрея Воловикова договор подряда на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной», — говорится в сообщении.
Строительство взводных опорных пунктов в поселках Тёткино и Попово-Лежачи выполнено лишь на 10%. Подрядчик не имел необходимого персонала и техники, а работы фактически не велись. Полученные средства расходовали на личные нужды и взятки чиновникам. Заместители Лукинa, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, не контролировали процесс и необоснованно продлевали сроки исполнения договора.
Кроме того, Грабин направлял государственному заказчику поддельную исполнительскую документацию о якобы выполненных работах и получил для подрядчика дополнительные деньги. В результате государству причинён ущерб на сумму свыше 152 млн рублей. Владимир Лукин, Игорь Грабин, Дмитрий Спиридонов и Андрей Воловиков обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ, наказание по которой может достигать 10 лет лишения свободы. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу, расследование остальных эпизодов хищений продолжается.
Ранее Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения для фигуранта дела о хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области Дмитрия Шубина, которому предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки в особо крупном размере. Бывший глава Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов, как сообщили источники, близкие к следствию, признали свою вину и заключили досудебное соглашение, по которому обязались активно сотрудничать с правоохранительными органами для раскрытия преступной схемы.