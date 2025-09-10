МВД: В двух курских посёлках построили лишь 10% оборонительных сооружений

Следственный департамент МВД России завершил предварительное расследование уголовного дела о хищении более 152 млн рублей, выделенных на строительство оборонительных сооружений в Курской области. В числе обвиняемых — генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и его заместители, а также руководитель подрядной компании. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе расследования установлено, что в декабре 2022 года Владимир Лукин по личной договорённости с бывшим депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым, который фактически управлял ООО «КТК Сервис», организовал заключение с данным Обществом в лице генерального директора Андрея Воловикова договор подряда на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной», — говорится в сообщении.

Строительство взводных опорных пунктов в поселках Тёткино и Попово-Лежачи выполнено лишь на 10%. Подрядчик не имел необходимого персонала и техники, а работы фактически не велись. Полученные средства расходовали на личные нужды и взятки чиновникам. Заместители Лукинa, Игорь Грабин и Дмитрий Спиридонов, не контролировали процесс и необоснованно продлевали сроки исполнения договора.