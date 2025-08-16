Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о строительстве фортификаций под Курском
Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении фигуранта уголовного дела о хищениях при возведении оборонительных сооружений в Курской области. Как следует из сообщения пресс-службы столичных судов, Дмитрию Шубину предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки в особо крупном размере.
Дмитрий Шубин в суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шубина Дмитрия Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.
Следственные органы, ходатайствовавшие о домашнем аресте, отметили, что подозреваемый полностью признал свою вину и оказывает содействие в расследовании.
Напомним, что в декабре прошлого года МВД задержало генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Позднее — 9 декабря — был арестован заместитель директора по финансам Корпорации развития Курской области Игорь Грабин. В апреле был задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, а экс-замглавы Курской области Алексей Дедов отправился под арест на 2 месяца.