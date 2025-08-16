Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о строительстве фортификаций под Курском

Мещанский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении фигуранта уголовного дела о хищениях при возведении оборонительных сооружений в Курской области. Как следует из сообщения пресс-службы столичных судов, Дмитрию Шубину предъявлено обвинение в посредничестве при получении взятки в особо крупном размере.

Дмитрий Шубин в суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Шубина Дмитрия Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, на срок 02 месяца 00 суток», — говорится в сообщении.