Хинштейн сообщил о ликвидации Корпорации развития Курской области

«Корпорация в силу ранее принятых решений, взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печёт пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов», – заявил глава региона в ходе еженедельного оперативного заседания правительства.