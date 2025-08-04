Хинштейн сообщил о ликвидации Корпорации развития Курской области
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что скандальная Корпорации развития региона будет упразднена.
По мнению Хинштейна, «почистить карму» ведомства уже невозможно. Сопровождать инвесторов станет новая структура.
«Корпорация в силу ранее принятых решений, взяла на себя целый ряд вообще не свойственных себе функций. Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печёт пирожник, а сапоги тачает сапожник. А корпорация развития занимается сопровождением инвесторов», – заявил глава региона в ходе еженедельного оперативного заседания правительства.
Решение о ликвидации может быть принято на этой неделе, заявил врио министра имущества региона Дмитрий Савин.
Ранее Александр Хинштейн уже сообщал, что Корпорация развития Курской области оперировала десятками миллиардов рублей из государственного бюджета. По данным следствия, ущерб бюджету области в результате мошеннических действий при строительстве фортификационных сооружений в приграничье составил более 1 млрд рублей. Фигурантами дела Корпорации являются в том числе бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, а также гендиректор Корпорации Владимир Лукин.