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Регион
16 апреля, 13:48

Стало известно о задержании ещё одного экс-чиновника из команды Смирнова

SHOT: Вместе с курским экс-губернатором Смирновым задержан его заместитель Дедов

Алексей Дедов. Фото © Правительство Курской области

Алексей Дедов. Фото © Правительство Курской области

По данным SHOT, вместе с экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым сегодня задержали Алексея Дедова — бывшего вице-губернатор региона. Он курировал вопросы ЖКХ, тарифов и цен, культурного наследия, транспорта и автомобильных дорог. В ближайшее время их могут доставить в Москву, чтобы допросить по делу о хищениях госсредств.

В 2007–2009 годах господин Дедов возглавлял комитет ЖКХ Курска, в 2018–2021 годах — региональный комитет ЖКХ и ТЭК (сейчас — министерство).

Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Ранее стало известно о задержании самого Смирнова. По предварительным данным, против него дал показания экс-глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, арестованный в 2024 году по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в регионе.

Марина Фещенко
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