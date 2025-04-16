Стало известно о задержании ещё одного экс-чиновника из команды Смирнова
SHOT: Вместе с курским экс-губернатором Смирновым задержан его заместитель Дедов
Алексей Дедов. Фото © Правительство Курской области
По данным SHOT, вместе с экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым сегодня задержали Алексея Дедова — бывшего вице-губернатор региона. Он курировал вопросы ЖКХ, тарифов и цен, культурного наследия, транспорта и автомобильных дорог. В ближайшее время их могут доставить в Москву, чтобы допросить по делу о хищениях госсредств.
В 2007–2009 годах господин Дедов возглавлял комитет ЖКХ Курска, в 2018–2021 годах — региональный комитет ЖКХ и ТЭК (сейчас — министерство).
Ранее стало известно о задержании самого Смирнова. По предварительным данным, против него дал показания экс-глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, арестованный в 2024 году по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в регионе.