Стало известно о задержании ещё одного экс-чиновника из команды Смирнова

По данным SHOT, вместе с экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым сегодня задержали Алексея Дедова — бывшего вице-губернатор региона. Он курировал вопросы ЖКХ, тарифов и цен, культурного наследия, транспорта и автомобильных дорог. В ближайшее время их могут доставить в Москву, чтобы допросить по делу о хищениях госсредств.