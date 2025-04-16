Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов. Сотрудники правоохранительных органов пришли к нему домой утром.

Как сообщает Mash, против Смирнова дал показания экс-глава «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, ранее арестованный по делу о хищениях при возведении оборонительных сооружений в регионе. Оба — и Лукин, и Смирнов — ранее были связаны с Ивановской областью, где, по предварительным данным, могли быть причастны к махинациям с бюджетными средствами фонда ЖКХ.

Алексей Смирнов возглавлял Курскую область с 16 сентября по 5 декабря 2024 года. До этого, с мая по сентябрь, он исполнял обязанности главы региона. Карьера Смирнова началась в 1998 году в комитете ЖКХ Курской области, где он поднялся от консультанта до первого заместителя председателя. С 2004 по 2010 годы он занимал ключевые должности в администрации Курска, включая заместителя главы по вопросам ЖКХ, транспорта, имущественным и земельным вопросам. В 2011 году переехал в Подмосковье, где работал в администрации Сергиева Посада, а позже — в Министерстве ЖКХ региона. С 2012 по 2015 годы был заместителем министра строительного комплекса Московской области, затем стал первым замминистра. В 2016 году занял пост первого заместителя гендиректора Фонда капремонта МКД Москвы.