Экс-глава Курской области Смирнов попал в кардиоцентр после разговора со следователями

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на допрос в Следственный комитет РФ по делу генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. Как сообщает Mash, после разговора со следователями Смирнов попал в кардиологический центр из-за проблем с сердцем. Отмечается, что правоохранители установили прямую связь между экс-главой региона и Лукиным.

Телеграм-канал пишет, что Смирнов и Лукин познакомились, когда будущий губернатор работал первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, а Лукин — заместителем начальника Мосжилинспекции. Вскоре Лукина уволили и перевели сначала в Ивановскую, а затем в Нижегородскую область. Там чиновник не задержался — в 2020 году ФСБ вскрыла хищение бюджета и Лукин через год оказался в Курской области, где Смирнов с 2018 года был заместителем губернатора, а с 2021-го — первым заместителем.

Mash добавляет, что стали известны новые цифры по стоимости защитных сооружений. Утверждается, что на них выделили 15 миллиардов рублей из бюджета. При этом большую часть средств получили юридические лица, которые были зарегистрированы менее чем за год до заключения государственных контрактов. В штате таких фирм было не более двух сотрудников.