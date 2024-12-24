Экс-глава Курской области Смирнов попал в кардиоцентр после разговора со следователями
Mash: Экс-глава Курской области Смирнов попал в кардиоцентр после допроса в СК
Алексей Смирнов. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв
Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова вызвали на допрос в Следственный комитет РФ по делу генерального директора «Корпорации развития Курской области» Владимира Лукина. Как сообщает Mash, после разговора со следователями Смирнов попал в кардиологический центр из-за проблем с сердцем. Отмечается, что правоохранители установили прямую связь между экс-главой региона и Лукиным.
Телеграм-канал пишет, что Смирнов и Лукин познакомились, когда будущий губернатор работал первым заместителем генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, а Лукин — заместителем начальника Мосжилинспекции. Вскоре Лукина уволили и перевели сначала в Ивановскую, а затем в Нижегородскую область. Там чиновник не задержался — в 2020 году ФСБ вскрыла хищение бюджета и Лукин через год оказался в Курской области, где Смирнов с 2018 года был заместителем губернатора, а с 2021-го — первым заместителем.
Mash добавляет, что стали известны новые цифры по стоимости защитных сооружений. Утверждается, что на них выделили 15 миллиардов рублей из бюджета. При этом большую часть средств получили юридические лица, которые были зарегистрированы менее чем за год до заключения государственных контрактов. В штате таких фирм было не более двух сотрудников.
Также отмечается, что Лукин после назначения приобрёл автомобиль Hyundai Staria Premium, а приглашённому из Москвы водителю выделил зарплату, приближённую к окладу замгендиректора. Сейчас «Корпорацию развития Курской области» проверяет УФАС. Управление капстроительства региона подало на неё два иска, в которых попросило признать компанию банкротом.
Напомним, ранее гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Следом за ним, 9 декабря, был арестован его заместитель по финансам Игорь Грабин.