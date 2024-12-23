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Регион
23 декабря, 14:25

Арестованного за хищение 173 млн рублей курского чиновника снимут с высокой должности

Главу «Корпорации развития Курской области» отстранят от должности из-за ареста

Владимир Лукин. Фото © VK / Корпорация Развития Курской области

Владимир Лукин. Фото © VK / Корпорация Развития Курской области

Генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин будет временно отстранён от своей должности из-за ареста по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В условиях отсутствия на рабочем месте по объективным причинам должностного лица, руководителя корпорации, он, безусловно, должен быть временно от этой работы отстранён», – заявил Хинштейн во время заседания правительства Курской области.

Он также подчеркнул, что эти меры не означают признание виновности Лукина, и такое решение может принять только суд. Хинштейн заявил, что необходимо проанализировать деятельность корпорации и оценить эффективность созданной системы, а также то, на сколько она была связана с руководителем.

Хинштейн пообещал проверить «Корпорацию развития Курской области»
Хинштейн пообещал проверить «Корпорацию развития Курской области»

Напомним, что гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Следом за ним, 9 декабря, был арестован его заместитель по финансам Игорь Грабин.

Полина Никифорова
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