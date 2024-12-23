Арестованного за хищение 173 млн рублей курского чиновника снимут с высокой должности

Генеральный директор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин будет временно отстранён от своей должности из-за ареста по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В условиях отсутствия на рабочем месте по объективным причинам должностного лица, руководителя корпорации, он, безусловно, должен быть временно от этой работы отстранён» , – заявил Хинштейн во время заседания правительства Курской области.

Он также подчеркнул, что эти меры не означают признание виновности Лукина, и такое решение может принять только суд. Хинштейн заявил, что необходимо проанализировать деятельность корпорации и оценить эффективность созданной системы, а также то, на сколько она была связана с руководителем.