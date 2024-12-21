Хинштейн пообещал проверить «Корпорацию развития Курской области»
В связи с арестом двух руководителей АО «Корпорация развития Курской области» по решению врио губернатора Курской области Александра Хинштейна будет произведена проверка этой организации, включая её финансово-хозяйственные аспекты. Об этом сообщается в телеграм-канале Хинштейна.
«Принял решение: инициировать проведение комплексной проверки Корпорации, в том числе её финансово-хозяйственной деятельности», — написал врио губернатора.
Накануне гендиректора корпорации Владимира Лукина заключили под стражу на два месяца. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. А 9 декабря был арестован заместитель директора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Грабин.
Фотобанк Фонда «Росконгресс» / Евгений Лучинский