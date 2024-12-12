Хинштейн пообещал «волшебный пендель» бездействующим чиновникам Курской области
К чиновникам Курской области, отвечающим за восстановление жилья после атак ВСУ, будет применяться «волшебный пендель». Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.
«Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилёт, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху «волшебный пендель» сделает своё дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — сказал врио губернатора в ходе прямой линии на своей странице во «Вконтакте».
Ранее Life.ru сообщал, что за последние две недели более 3200 жителей Белгородской области, потерявшие жильё из-за обстрелов с Украины, получили выплаты на общую сумму свыше 420 миллионов рублей. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что только на минувшей неделе компенсации были предоставлены более чем тысяче местных жителей.
VK / Александр Хинштейн