Хинштейн пообещал «волшебный пендель» бездействующим чиновникам Курской области

К чиновникам Курской области, отвечающим за восстановление жилья после атак ВСУ, будет применяться «волшебный пендель». Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

«Конечно, нам надо перестраивать всю эту работу. Прилёт, взрывная волна — сразу же нужно начинать ремонтировать, не дожидаясь, пока, извините, сверху «волшебный пендель» сделает своё дело. Если по-другому здесь не работает, значит будем работать так», — сказал врио губернатора в ходе прямой линии на своей странице во «Вконтакте».