Более 420 млн выплатили 3200 потерявшим жильё жителям Белгородчины за две недели
За минувшие две недели свыше 3200 жителей Белгородской области, которые лишились жилья в результате украинских обстрелов, получили выплаты на общую сумму более 420 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, только за последнюю неделю компенсации получили свыше тысячи местных жителей, проживавшие в закрытых в настоящее время населённых пунктах или те, чьи дома были разрушены. Им перечислили выплаты в размере 15, 75 и 150 тысяч рублей.
«За последние две недели такое количество жителей составило уже более 3200. Общая сумма выплат превысила 420 миллионов рублей», — указал Гладков, пообещав предоставить более подробную информацию о процессе оказания помощи жителям региона 9 декабря на совещании правительства.
В конце ноября Гладков предложил перекрыть въезд в Шебекино и его пригороды для гражданского транспорта в связи с высоким риском обстрелов украинских войск. Он рекомендовал жителям приграничных районов оставлять свои автомобили на крытых стоянках и в зонах, куда противник не может наносить удары. Губернатор добавил, что из регионального бюджета уже было выделено порядка 3 миллиардов рублей на восстановление повреждённых транспортных средств.
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