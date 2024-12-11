«Сам буду читать всё, что пишут люди»: Хинштейн рассказал о задачах на новом посту
Хинштейн заверил, что будет лично читать обращения от жителей Курской области
Врио главы региона Курской области Александр Хинштейн рассказал о своих задачах на новой должности. У него уже запланировано много встреч с правительством, а также прямая линия с жителями региона. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
Александр Хинштейн рассказал о своих планах на посту главы Курской области. Видео © Life.ru
«Мне понятен основной перечень тех проблем, которые волнуют курян. И я вижу это беспрецедентное количество обращений, которые выгружают на сайте. Их, как и прежде, буду вести сам, сам читать всё, что пишут люди. И ровно также начал ориентировать на работу своих подчинённых по правительству, поручив каждому из членов правительства Курской области вести аккаунт в соцсетях, отвечать на вопросы», — рассказал Хинштейн.
Хинштейн отметил, что сразу найти решение для непростых проблем курян будет крайне сложно. Сейчас правительство региона занимается с проблемами вынужденных переселенцев. Для определения главных направления в работе чиновник проведёт прямую линию с жителями региона без модерации и заранее записанных звонков.
Вместе с этим врио губернатора отметил поддержку других регионов, министров, общественников и прочих структур. Также экс-депутат подчеркнул, что вся страна готова помогать Курской области.
Напомним, что Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна в связи с его назначением на новую должность. Указ о назначении Хинштейна на должность врио губернатора Курской области 5 декабря подписал президент России Владимир Путин. Сам врио губернатора заявил о готовности жить на работе ради жителей региона. Выборы губернатора Курской области могут пройти 14 сентября 2025 года.
Life.ru