«Сам буду читать всё, что пишут люди»: Хинштейн рассказал о задачах на новом посту

Врио главы региона Курской области Александр Хинштейн рассказал о своих задачах на новой должности. У него уже запланировано много встреч с правительством, а также прямая линия с жителями региона. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

Александр Хинштейн рассказал о своих планах на посту главы Курской области. Видео © Life.ru

«Мне понятен основной перечень тех проблем, которые волнуют курян. И я вижу это беспрецедентное количество обращений, которые выгружают на сайте. Их, как и прежде, буду вести сам, сам читать всё, что пишут люди. И ровно также начал ориентировать на работу своих подчинённых по правительству, поручив каждому из членов правительства Курской области вести аккаунт в соцсетях, отвечать на вопросы», — рассказал Хинштейн.

Хинштейн отметил, что сразу найти решение для непростых проблем курян будет крайне сложно. Сейчас правительство региона занимается с проблемами вынужденных переселенцев. Для определения главных направления в работе чиновник проведёт прямую линию с жителями региона без модерации и заранее записанных звонков.