Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Депутатские полномочия Александра Хинштейна, который ранее был назначен врио главы Курской области, досрочно прекращены. Такое решение приняли на пленарном заседании Государственной думы.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и экс-глава Комитета ГД по информолитике Александр Хинштейн. Видео © Life.ru
Решение принято в связи с назначением парламентария на должность врио губернатора Курской области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Хинштейна за работу на посту главы думского комитета по информполитике.
«Правильно прежде поблагодарить Александра Евсеевича за огромную работу, которую он проводил в Государственной думе как председатель одного из ключевых комитетов», — подчеркнул Володин.
Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Российский лидер отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Сам врио губернатора заявил о готовности жить на работе ради курян. Выборы губернатора Курской области могут пройти 14 сентября 2025 года.
Хинштейн являлся депутатом Государственной думы нескольких созывов, в последнем из которых возглавлял Комитет по информационной политике. Теперь отвечать за информполитику в Госдуме будет депутат Госдумы Сергей Боярский, сын актёра Михаила Боярского. Он назначен ио руководителя Комитета.