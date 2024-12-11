Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Хинштейна

Депутатские полномочия Александра Хинштейна, который ранее был назначен врио главы Курской области, досрочно прекращены. Такое решение приняли на пленарном заседании Государственной думы.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и экс-глава Комитета ГД по информолитике Александр Хинштейн. Видео © Life.ru

Решение принято в связи с назначением парламентария на должность врио губернатора Курской области. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Хинштейна за работу на посту главы думского комитета по информполитике.

«Правильно прежде поблагодарить Александра Евсеевича за огромную работу, которую он проводил в Государственной думе как председатель одного из ключевых комитетов», — подчеркнул Володин.