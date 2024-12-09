Сын Боярского может сменить Хинштейна в комитете Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Боярский, сын актёра Михаила Боярского, будет временно исполнять обязанности главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, который ранее возглавлял Александр Хинштейн. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.

ТАСС подтверждает, что Комиссия ГД по регламенту вынесла на рассмотрение Совета Думы предложение о замещении депутатом Боярским должности главы комитета по информполитике, и Совет поддержал такое решение.