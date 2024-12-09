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Регион
9 декабря, 16:00

Сын Боярского может сменить Хинштейна в комитете Госдумы

Комитет Госдумы по информполитике может возглавить Сергей Боярский

Сергей Боярский и Александр Хинштейн. Фото © © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Андрей Епихин

Сергей Боярский и Александр Хинштейн. Фото © © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Андрей Епихин

Депутат Госдумы Сергей Боярский, сын актёра Михаила Боярского, будет временно исполнять обязанности главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, который ранее возглавлял Александр Хинштейн. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на источник.

ТАСС подтверждает, что Комиссия ГД по регламенту вынесла на рассмотрение Совета Думы предложение о замещении депутатом Боярским должности главы комитета по информполитике, и Совет поддержал такое решение.

По предварительным данным, постановление о назначении Сергея Боярского будет опубликовано в среду, 11 декабря. В должности первого заместителя он будет находиться до непосредственного назначения председателя комитета.

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Напомним, ранее Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Президент отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. После этого в Государственную думу был внесён проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Хинштейна. А довыборы по одномандатному округу № 158 в Самарской области, где он был избран, планируется провести в единый день голосования в сентябре 2025 года.

Александра Вишнякова
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