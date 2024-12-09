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Регион
9 декабря, 10:18

Госдума занялась досрочным лишением мандата Хинштейна после отъезда в Курск

Проект о досрочном прекращении депутатских полномочий Хинштейна внесён в Госдуму

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. © Telegram / Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. © Telegram / Александр Хинштейн

В Государственную думу был внесён проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна на основании его письменного заявления в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Хинштейна Александра Евсеевича, избранного по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158 (Самарская область)», — гласит документ, опубликованный в базе нижней палаты российского парламента.

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Ранее Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку. Чиновники будут работать в статусе исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Российский лидер отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Сам врио губернатора заявил о готовности жить на работе ради курян.

Алена Пенчугина
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