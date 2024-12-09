Госдума занялась досрочным лишением мандата Хинштейна после отъезда в Курск
Проект о досрочном прекращении депутатских полномочий Хинштейна внесён в Госдуму
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. © Telegram / Александр Хинштейн
В Государственную думу был внесён проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Александра Хинштейна на основании его письменного заявления в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Государственной думы Хинштейна Александра Евсеевича, избранного по Самарскому одномандатному избирательному округу № 158 (Самарская область)», — гласит документ, опубликованный в базе нижней палаты российского парламента.
Ранее Хинштейн отправил правительство Курской области в отставку. Чиновники будут работать в статусе исполняющих обязанности до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства. Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Российский лидер отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Сам врио губернатора заявил о готовности жить на работе ради курян.