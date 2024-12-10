«Не покаялся никто»: Хинштейн рассказал про первую планёрку на новом посту
Хинштейн: Ни один из чиновников Курской области ещё не написал явку с повинной
Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Недавно назначенный на пост врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пока ни один из региональных чиновников не признал своих ошибок и не написал «явку с повинной». Об этом он рассказал во время встречи с представителями СМИ.
Ранее Хинштейн заявил, что готов без возражений принять увольнение чиновников, которые не смогут адаптироваться к новому формату работы. Он также обратился к тем, кто «чувствует за собой какие-то грехи», предложив им покаяться.
«Пока ни одного [не покаялось]. <...> Им надо осознать, подобрать слова. Явку с повинной написать не так легко», — отметил Хинштейн.
Кроме того, врио главы региона прокомментировал итоги первой планёрки с участием членов регионального правительства. По словам Хинштейна, никакого особенного впечатления у него не сложилось, а «коллеги молчали и слушали».
Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин принял решение о назначении Хинштейна врио губернатора Курской области. Первоочередной задачей на новом посту он определил обеспечение курян жильём и необходимыми средствами. Позднее политик даже заявил, что готов переехать в свой рабочий кабинет, если того потребует ситуация.