«Не покаялся никто»: Хинштейн рассказал про первую планёрку на новом посту

Недавно назначенный на пост врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что пока ни один из региональных чиновников не признал своих ошибок и не написал «явку с повинной». Об этом он рассказал во время встречи с представителями СМИ.

Ранее Хинштейн заявил, что готов без возражений принять увольнение чиновников, которые не смогут адаптироваться к новому формату работы. Он также обратился к тем, кто «чувствует за собой какие-то грехи», предложив им покаяться.

«Пока ни одного [не покаялось]. <...> Им надо осознать, подобрать слова. Явку с повинной написать не так легко», — отметил Хинштейн.