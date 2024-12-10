Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 14:57

Хинштейн заявил, что готов участвовать в выборах губернатора Курской области

Врио главы Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Врио главы Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В предстоящих выборах губернатора Курской области примет участие временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Об рассказал сам чиновник.

«Я говорю о том, как будет в период моей работы врио губернатора. Затем пойду на выборы. Дай бог, люди поддержат, куряне поверят. Понятно, я для вас человек новый, вы меня не знаете», — подчеркнул он в беседе с журналистами.

Госдума занялась досрочным лишением мандата Хинштейна после отъезда в Курск
Госдума занялась досрочным лишением мандата Хинштейна после отъезда в Курск

Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Российский лидер отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Сам врио губернатора заявил о готовности жить на работе ради курян. Выборы губернатора Курской области могут пройти 14 сентября 2025 года.

Оксана Попова
  • Новости
  • Александр Хинштейн
  • Региональные власти
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar