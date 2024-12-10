Хинштейн заявил, что готов участвовать в выборах губернатора Курской области
Врио главы Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
В предстоящих выборах губернатора Курской области примет участие временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн. Об рассказал сам чиновник.
«Я говорю о том, как будет в период моей работы врио губернатора. Затем пойду на выборы. Дай бог, люди поддержат, куряне поверят. Понятно, я для вас человек новый, вы меня не знаете», — подчеркнул он в беседе с журналистами.
Напомним, 5 декабря президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Хинштейна временно исполняющим обязанности главы Курской области. Российский лидер отметил, что регион в настоящее время требует антикризисного управления. Сам врио губернатора заявил о готовности жить на работе ради курян. Выборы губернатора Курской области могут пройти 14 сентября 2025 года.