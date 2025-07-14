Хинштейн обвинил во вредительстве врио главы Корпорации развития Курской области
Александр Бережной. Обложка © Telegram / «Курск инвестиционный»
Временно исполняющий обязанности главы АО «Корпорация развития Курской области» Александр Бережной освобождён от должности. Об этом на заседании правительства региона сообщил врио главы Минимущества области Дмитрий Савин.
В ходе заседания врио губернатора Курской области Хинштейн отметил проблемы с выполнением контрактов по благоустройству в Курске и подчеркнул, что претензий к и.о. главы города Сергею Котлярову у него нет, так как контракты были заключены до его назначения.
«Но боюсь, что люди, вырабатывавшие эти подходы, по-прежнему работают в органах власти и управления городом <...> Правильно ли я понимаю, что у нас руководитель Корпорации развития, товарищ Бережной, написал заявление об уходе на прошлой неделе?» — спросил Хинштейн у Савина.
Тот ответил, что решение об увольнении Бережного было принято советом директоров из-за несогласия с его позицией. Хинштейн поручил уволить чиновника.
Напомним, в декабре 2024 года МВД задержало Владимира Лукина, генерального директора Корпорации развития Курской области, по обвинению в растрате 173 миллионов рублей при строительстве укреплений в приграничной зоне. Позднее был арестован его заместитель по финансам Игорь Грабин. В апреле 2024 года под стражу был взят бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, а затем арестовали экс-заместителя главы региона Алексея Дедова. Общий ущерб от коррупционных действий превысил четыре миллиарда рублей. В деле мог фигурировать и экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт, однако он погиб, и основной версией считается самоубийство.