Хинштейн обвинил во вредительстве врио главы Корпорации развития Курской области

Временно исполняющий обязанности главы АО «Корпорация развития Курской области» Александр Бережной освобождён от должности. Об этом на заседании правительства региона сообщил врио главы Минимущества области Дмитрий Савин.

В ходе заседания врио губернатора Курской области Хинштейн отметил проблемы с выполнением контрактов по благоустройству в Курске и подчеркнул, что претензий к и.о. главы города Сергею Котлярову у него нет, так как контракты были заключены до его назначения.

«Но боюсь, что люди, вырабатывавшие эти подходы, по-прежнему работают в органах власти и управления городом <...> Правильно ли я понимаю, что у нас руководитель Корпорации развития, товарищ Бережной, написал заявление об уходе на прошлой неделе?» — спросил Хинштейн у Савина.