Старовойт должен был стать главным фигурантом дела об огромных хищениях на Курщине

По её словам, воровство при строительстве оборонительных сооружений началось именно при Старовойте, и в материалах дела он фигурирует как основной организатор преступной схемы. Кашеварова утверждает, что против бывшего губернатора дали показания задержанные по этому делу, включая его бывшего заместителя Алексея Смирнова.

Общественница отметила, что незадолго до трагедии Старовойт был отправлен в отставку с поста главы Минтранса, куда его перевели в 2024 году в попытке спасти от уголовного преследования. Она добавила, что основной удар в качестве главы Курской области принял на себя преемник Старовойта — Алексей Смирнов, который в настоящее время содержится в СИЗО по обвинению в многомиллиардных хищениях при строительстве линии обороны.