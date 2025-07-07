Старовойт должен был стать главным фигурантом дела об огромных хищениях на Курщине
Кашеварова: Старовойт должен был стать главным фигурантом дела хищений на Курщине
Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Общественница Анастасия Кашеварова заявила, что экс-губернатор Курской области Роман Старовойт, должен был стать главным фигурантом уголовного дела о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в регионе.
По её словам, воровство при строительстве оборонительных сооружений началось именно при Старовойте, и в материалах дела он фигурирует как основной организатор преступной схемы. Кашеварова утверждает, что против бывшего губернатора дали показания задержанные по этому делу, включая его бывшего заместителя Алексея Смирнова.
Общественница отметила, что незадолго до трагедии Старовойт был отправлен в отставку с поста главы Минтранса, куда его перевели в 2024 году в попытке спасти от уголовного преследования. Она добавила, что основной удар в качестве главы Курской области принял на себя преемник Старовойта — Алексей Смирнов, который в настоящее время содержится в СИЗО по обвинению в многомиллиардных хищениях при строительстве линии обороны.
Кашеварова подчеркнула, что Старовойту грозило тюремное заключение.
Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело. Предварительно, Старовойт покончил с собой. Показания о причастности Старовойта к нарушениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области дал бывший генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и экс-депутат областной думы Курской области Максим Васильев.