Уволенный сегодня министр транспорта Роман Старовойт свёл счёты с жизнью

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, сегодня Старовойт был освобождён от должности министра транспорта.

Роману Старовойту было 53 года. В 2012-2018 годах он возглавлял Федеральное дорожное агентство. В 2019-2024 был губернатором Курской области. С 14 мая по 7 июля 2025 года занимал пост министра транспорта.