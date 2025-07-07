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7 июля, 12:55
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Уволенный сегодня министр транспорта Роман Старовойт свёл счёты с жизнью

SHOT: Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Экс-министр транспорта России Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает SHOT.

Напомним, сегодня Старовойт был освобождён от должности министра транспорта.

Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта вместо Старовойта
Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта вместо Старовойта

Роману Старовойту было 53 года. В 2012-2018 годах он возглавлял Федеральное дорожное агентство. В 2019-2024 был губернатором Курской области. С 14 мая по 7 июля 2025 года занимал пост министра транспорта.

Никита Никонов
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