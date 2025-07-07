Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта вместо Старовойта
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Президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра транспорта РФ Андреем Никитиным. Глава государства предложил Никитину возглавить Минтранс вместо отправленного сегодня в отставку Романа Старовойта.
«Надеюсь, что Вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере», — сказал Путин Никитину.
Президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра транспорта РФ Андреем Никитиным. Видео © Telegram/Кремль.Новости
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Он занимал этот пост с мая 2024 года.
Андрей Никитин родился в Москве, окончил Государственный университет управления, имеет степень доктора экономических наук. В 2011-2017 годах возглавлял Агентство стратегических инициатив, с 2017-го по 2025 был губернатором Новгородской области, а в феврале этого года был назначен на должность замминистра транспорта России.