Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта вместо Старовойта

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра транспорта РФ Андреем Никитиным. Глава государства предложил Никитину возглавить Минтранс вместо отправленного сегодня в отставку Романа Старовойта.

«Надеюсь, что Вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в этой сфере», — сказал Путин Никитину.

Президент России Владимир Путин встретился с заместителем министра транспорта РФ Андреем Никитиным. Видео © Telegram/Кремль.Новости

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Он занимал этот пост с мая 2024 года.