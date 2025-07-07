Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта, сообщается на портале правовой информации. Согласно документу, чиновник, руководивший ведомством с мая 2024 года, завершил свою работу на этом посту.

Роман Старовойт родился 20 января 1972 года в Курске. С 2018 по 2024 год был губернатором Курской области, начав с должности врио. До этого занимал посты в Росавтодоре и Минтрансе РФ, курируя дорожное строительство и транспорт. В мае 2024 года Старовойт был назначен министром транспорта РФ.