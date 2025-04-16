Экс-губернатора Курской области Смирнова подозревают в хищении 1 млрд рублей

Бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова подозревают в хищении 1 миллиарда рублей, которые были выделены для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной. Шокирующую сумму назвали в МВД РФ.

Как сообщила представитель ведомства Ирина Волк, экс-чиновники являются фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершённом в составе организованной группы с использованием служебного положения.

«Бывшие чиновники задержаны в рамках расследования уголовного дела по факту хищения бюджетных средств в сумме более 1 млрд рублей. Они были выделены АО «Корпорация развития Курской области» для строительства фортификационных сооружений на границе региона с Украиной», — говорится в сообщении.

Ранее по подозрению в этом преступлении задерживались трое руководителей Корпорации и главы коммерческих организаций, получивших бюджетные средства и не выполнивших работы. В ходе расследования предварительно установлено, что двое бывших заместителей губернатора руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО «Корпорация развития Курской области» похитили бюджетные деньги.