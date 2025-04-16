Бывший курский губернатор Смирнов перед задержанием попал в кардиоцентр
Алексей Смирнов. Обложка © Правительство Курской области
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов перед задержанием попал в больницу из-за проблем с сердцем. По сведениям Mash, последнее время экс-чиновник наблюдался у московских врачей.
Журналисты узнали, что после отставки Смирнов попал в столичный кардиоцентр из-за болей в груди в районе сердца. Большую часть времени бывший губернатор проводил в одном из своих коттеджей в подмосковном Красногорске, но периодически возвращался в Курскую область.
Сегодня утром к Смирнову домой в Курск явились сотрудники силовых структур и задержали. С обысками пришли и к бывшему вице-губернатору области Алексею Дедову. В ближайшее время чиновников намерены доставить в Москву для дачи показаний. Mash утверждает, что экс-коллеги не проходят по делу о хищении 173 миллионов госсредств при строительстве фортификаций, но у силовиков по этой теме тоже могут возникнуть к ним вопросы.