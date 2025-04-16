Бывший курский губернатор Смирнов перед задержанием попал в кардиоцентр

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов перед задержанием попал в больницу из-за проблем с сердцем. По сведениям Mash , последнее время экс-чиновник наблюдался у московских врачей.

Журналисты узнали, что после отставки Смирнов попал в столичный кардиоцентр из-за болей в груди в районе сердца. Большую часть времени бывший губернатор проводил в одном из своих коттеджей в подмосковном Красногорске, но периодически возвращался в Курскую область.