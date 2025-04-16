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16 апреля, 14:12

Бывший курский губернатор Смирнов перед задержанием попал в кардиоцентр

Алексей Смирнов. Обложка © Правительство Курской области

Алексей Смирнов. Обложка © Правительство Курской области

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов перед задержанием попал в больницу из-за проблем с сердцем. По сведениям Mash, последнее время экс-чиновник наблюдался у московских врачей.

Журналисты узнали, что после отставки Смирнов попал в столичный кардиоцентр из-за болей в груди в районе сердца. Большую часть времени бывший губернатор проводил в одном из своих коттеджей в подмосковном Красногорске, но периодически возвращался в Курскую область.

Сегодня утром к Смирнову домой в Курск явились сотрудники силовых структур и задержали. С обысками пришли и к бывшему вице-губернатору области Алексею Дедову. В ближайшее время чиновников намерены доставить в Москву для дачи показаний. Mash утверждает, что экс-коллеги не проходят по делу о хищении 173 миллионов госсредств при строительстве фортификаций, но у силовиков по этой теме тоже могут возникнуть к ним вопросы.

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Андрей Бражников
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