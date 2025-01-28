С 10 курских чиновников взыщут украденные при строительстве «зубов дракона» миллиарды
Генпрокуратура РФ требует 3,2 млрд с глав «Корпорации развития Курской области»
Владимир Лукин. Фото © VK / Корпорация Развития Курской области
Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском о взыскании с главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и с его заместителей свыше 3,2 миллиарда рублей. Деньги подозреваемые, по данным следствия, незаконно «заработали» при строительстве оборонных сооружений по госконтрактам. Это следует из иска ГП, который поступил в Ленинский районный суд Курска.
Генпрокуратура в документе требует взыскать денежную сумму солидарно со всех участников мошеннической схемы. В рамках иска надзорное ведомство заявило ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемых. Ответчиками в документах значатся гендиректор «Корпорации развития» Владимир Лукин, а также девять его бывших и нынешних заместителей: Игорь Грабин, Снежана Мартьянова, Владислав Мартьянов, Денис Федоров, Максим Васильев, Юрий Бессонов, Максим Воронин, Владимир Коноплев, Иван Уткин. Помимо них претензии ГП предъявила к восьми компаниям.
Ранее гендиректора АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина арестовали на два месяца по обвинению в растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. А 9 декабря был отправлен в СИЗО его заместитель по финансам Игорь Грабин. Суд Иваново позже вынес решение о помещении под стражу заместителя генерального директора «Корпорации развития Курской области» Снежаны Мартьяновой, которую подозревают в мошенничестве.