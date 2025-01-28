С 10 курских чиновников взыщут украденные при строительстве «‎зубов дракона» миллиарды

Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском о взыскании с главы АО «Корпорация развития Курской области» Владимира Лукина и с его заместителей свыше 3,2 миллиарда рублей. Деньги подозреваемые, по данным следствия, незаконно «заработали» при строительстве оборонных сооружений по госконтрактам. Это следует из иска ГП, который поступил в Ленинский районный суд Курска.