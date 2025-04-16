Экс-губернатору Курской области Смирнову может грозить 10 лет колонии

Экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и его бывшему заму Алексею Дедову, о задержании которых стало известно 16 апреля , может грозить 10 лет колонии.

По данным SHOT, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По информации телеграм-канала, Смирнов и Дедов подозреваются в том, что при их покровительстве было похищено более 200 млн рублей через структуры Корпорации развития Курской области.