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16 апреля, 14:33

Экс-губернатору Курской области Смирнову может грозить 10 лет колонии

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Экс-губернатору Курской области Алексею Смирнову и его бывшему заму Алексею Дедову, о задержании которых стало известно 16 апреля, может грозить 10 лет колонии.

По данным SHOT, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». По информации телеграм-канала, Смирнов и Дедов подозреваются в том, что при их покровительстве было похищено более 200 млн рублей через структуры Корпорации развития Курской области.

Бывший курский губернатор Смирнов перед задержанием попал в кардиоцентр
Бывший курский губернатор Смирнов перед задержанием попал в кардиоцентр

Оба чиновника задержаны сегодня утром, 16 апреля в своих домах. Сейчас их везут в Москву для дачи показаний. В ближайшее время им грозит арест.

Александра Вишнякова
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