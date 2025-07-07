Против Старовойта могли возбудить уголовное дело о мошенничестве
Mash: Экс-главе Минтранса Старовойту грозило уголовное дело о мошенничестве
Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Бывшему министру транспорта и экс-главе Курской области Роману Старовойту грозило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщает Mash.
Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело. Предварительно, Старовойт покончил с собой.
По данным телеграм-канала, показания о причастности Старовойта к нарушениям при строительстве фортификационных сооружений в Курской области дал бывший генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин и экс-депутат областной думы Курской области Максим Васильев. Оба они сейчас арестованы. Формальным поводом претензий к Старовойту были его подписи под решением оперативного штаба Курской области.
Следствие также подозревает экс-чиновника в нарушениях в сфере закупок медикаментов для областных больниц и к провалу транспортной реформы в Курской области.