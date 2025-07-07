SHOT: На Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов
Обложка © Wikipedia/ Kremlin.ru, РИА Новости /Алексей Даничев
По предварительным данным SHOT, на бывшего министра транспорта России Романа Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ранее занимавший пост его заместителя. Сам Смирнов находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств.
Как утверждает источник, именно его показания могли повлиять на отставку Старовойта, которая произошла 7 июля по указу президента. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
Старовойт ранее возглавлял Курскую область с 2019 по 2024 год, после чего был назначен министром транспорта РФ. Смирнов, в свою очередь, работал его заместителем в региональной администрации. Сегодня утром президент России Владимир Путин освободил Старовойта от должности, а около 15:30 мск стало известно, что Старовойт покончил с собой.