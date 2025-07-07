SHOT: На Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов

По предварительным данным SHOT, на бывшего министра транспорта России Романа Старовойта дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ранее занимавший пост его заместителя. Сам Смирнов находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств.

Как утверждает источник, именно его показания могли повлиять на отставку Старовойта, которая произошла 7 июля по указу президента. Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.