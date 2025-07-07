Старовойт: от строителя дорог до отставного министра. Вся карьера за 5 минут 7 июля 2025 года указом президента России Владимира Путина в отставку был отправлен глава Минтранса Роман Старовойт. Что о нём известно? 7 июля, 09:37 Кто такой Роман Старовойт: от губернатора Курска до отставки с поста министра транспорта. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА Новости /Алексей Даничев © Shutterstock / FOTODOM /andreyspb21, Trygve Finkelsen

7 июля от должности министра транспорта был освобождён Роман Старовойт. Решение было принято главой государства Владимиром Владимировичем Путиным.

Роман Владимирович Старовойт — уроженец Курска. В 1995-м окончил Балтийский государственный технический университет, в 2008-м — Северо-Западную академию государственной службы. В 2012–2018 годах руководил федеральным дорожным агентством.

Старовойт с 16 сентября 2019 года по 14 мая 2024 года занимал должность губернатора Курской области. До этого, с 11 октября 2018 года по 16 сентября 2019 года, он был врио губернатора региона. В 2020 году Роман Старовойт присоединился к партии «Единая Россия». В мае 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин представил новый состав правительства на рассмотрение Госдумы. Роман Старовойт был выдвинут на должность министра транспорта и был назначен на эту позицию 14 мая того же года.

А 7 июля 2025 года он от этой должности был отстранён указом президента Владимира Путина.

— Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации, — сказано в документе.

Официальные причины отставки не озвучивались, поэтому пошли разные слухи и предположения. Одни политологи связывают это с транспортным коллапсом, который в минувшие выходные произошёл в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга. Сотни рейсов были задержаны или отменены, а пассажиры столкнулись с проблемами в питании, информировании и размещении. Есть и другие версии отставки. Некоторые эксперты сходятся во мнении, что именно период работы в должности губернатора Курской области и возникшие там проблемы стали поводом к отставке.

Подтверждением этому служит ещё один факт. После Старовойта пост губернатора Курской области занял Алексей Смирнов, который управлял регионом с мая по декабрь 2024 года. В апреле 2025 года Смирнов был задержан по делу о хищении государственных средств, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в области. Правоохранительные органы заподозрили его в нарушениях, касающихся качества бетонных заграждений «зубы дракона», которые были возведены на границе с Украиной. Позже в уголовном деле против Смирнова появились обвинения о растрате средств, предназначенных для возведения опорных сооружений для погранслужбы.

В рамках этого дела также были арестованы несколько высокопоставленных должностных лиц, включая бывшего заместителя Старовойта Алексея Дедова и экс-депутата Курской областной думы Максима Васильева, который частично признал свою вину в растрате. Были задержаны гендиректор компании «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, их подозревают в необоснованной растрате 173 млн рублей на строительстве оборонительных сооружений.

Авторы Андрей Ананьев