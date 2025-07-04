Золотой король Урала: Как рушится империя миллиардера Константина Струкова Генпрокуратура продолжает бороться за крупные российские предприятия, приватизированные в 90-х по сомнительным схемам. После "Макфы" и аэропорта Домодедово настала очередь миллиардера Константина Струкова — владельца "Южуралзолота". Как он живёт? 3 июля, 21:15 Константин Струков может потерять свою бизнес-империю в ближайшее время. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Донат Сорокин, © Youtube / Законодательное Собрание Челябинской области

Константин Струков и «Южуралзолото»: Почему Генпрокуратура требует национализации

Один из богатейших людей Челябинска, владелец горного предприятия «Южуралзолото» Константин Струков может заметно обеднеть уже в ближайшее время — Генпрокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства акции ПАО. Сейчас они оформлены на его дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, а также доверенных лиц. Накануне сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски в офисах компании.

Как отмечается в иске, Струков, являясь с 2000 года депутатом Законодательного собрания Челябинской области, а с 2017 года — заместителем председателя Заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании «Южуралзолото», создав ПАО «Южуралзолото группа компаний».

— Используя свои должности и положение в органах госвласти, Струков незаконно получил под контроль ПАО «Южуралзолото» и ещё десять компаний. Сейчас все они оформлены на дочь Александру Струкову, имеющую гражданство Швейцарии, и доверенных лиц, — цитирует своего собеседника в прокуратуре РИА «Новости».

Экологические нарушения и аварии: Тёмное прошлое «Южуралзолота»

Нынешние неприятности Струкова, похоже, возникли не на пустом месте, а копились в течение многих лет. В Челябинской области имя бизнесмена неоднократно всплывало в СМИ в связи с конфликтами, связанными с несоблюдением норм экологической безопасности, нарушениями трудового законодательства, проблемами с безопасностью на золотодобывающих шахтах и многочисленными летальными случаями на его предприятиях.

В 2020 году российская пресса обсуждала погром, учинённый в стиле 90-х крепкими парнями в спортивных костюмах в московском представительстве амурского золотодобывающего предприятия «Покровский рудник» (структура группы Petropavlovsk plc). Тогда писали о корпоративном конфликте, вспыхнувшем между акционерами предприятия, в результате которого полностью сменился менеджмент предприятия. Новыми управленцами могли оказаться люди, близкие к структурам «Южуралзолота».

Челябинская область. Пласт. Вид на золотоизвлекательную фабрику шахты «Центральная» золотодобывающего предприятия АО «Южуралзолото группа компаний». Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Спустя два года после резонансных событий бизнесмен избавился от своего пакета акций в «Петропавловске» с огромными убытками. Возможно и потому, что с 2020 года у владельца «Южуралзолота» начались довольно серьёзные проблемы — многочисленные претензии со стороны ФНС и других государственных органов на суммы в миллиарды рублей. А в местных СМИ стали писать об аховой экологической ситуации в регионе, которая якобы сложилась из-за работы предприятий «Южуралзолота».

Кроме того, в прессе всплыли материалы, которые подвергли сомнению имидж Струкова как управленца, живущего жизнью простого работника — прямо по соседству с предприятием — и не чуравшегося лично спускаться в шахты, чтобы контролировать рабочий процесс.

В частности, в них указывалось, что зампред Законодательного собрания Челябинской области якобы имеет бизнес-интересы в иностранных юрисдикциях. Согласно обнародованным данным, у Константина Струкова в собственности якобы оказались особняки, отель и яхты на 55 млн евро в Черногории, а также парк дорогих машин, зарегистрированных на обслуживающий владения персонал.

Forbes, «Нива» и шахты: Главное о миллиардере Константине Струкове

Согласно Forbes, Константин Струков занимает 78-е место в списке российских миллиардеров. Его состояние оценивается почти в 2 млрд долларов. При этом несколько лет назад издание описывало бизнесмена так: «Струков живёт в городке Пласт, где находятся основные активы его «Южуралзолота». По городу он передвигается за рулём белой «Нивы» и регулярно спускается в шахту с рабочими. Струков популярен и за пределами Пласта. С 2000 года он входит в Заксобрание Челябинской области, а в 2016 году чуть не стал депутатом Госдумы. Но всё же выбрал бизнес.

Особняки, яхты и часы за 22 млн: На что живёт Константин Струков

Согласно последней опубликованной декларации о доходах за 2021 год (Струков как депутат Челябинского заксобрания обязан был отчитываться), бизнесмен в тот период официально заработал более 5 млрд рублей, владел тремя участками с недостроенными на тот момент домами и одним жилым домом. Супруге принадлежал земельный участок с домом площадью более 860 кв. метров. Общая площадь всей семейной недвижимости перевалила за 18 тыс. квадратов. При этом никакой иностранной недвижимости, машин и яхт в декларации не оказалось.

Особняк Константина Струкова действительно находится совсем рядом с его предприятием. Фото © Yandex Карты

Как выяснил Life.ru, официально миллиардер действительно зарегистрирован в Пласте, в непосредственной близости от шахты «Восточная», входящей в периметр предприятий Струкова. Здесь он занимает далеко не маленький дом на участке без малого 20 соток. Недавно журналисты поймали на руке зампредседателя Челябинского закса швейцарские часы Richard Mille модели из коллекции RM 67. Такие в России стоят до 22 млн рублей. Поэтому белая «Нива» — скорее, либо имиджевый ход, который рассчитан на персонал его компании, либо миллиардеру просто жаль «убивать» «майбахи» на суровых дорогах челябинского городка.

Семья Струкова: Дорогие квартиры в Москве и бизнес в Швейцарии

Кроме того, бизнесмен делает архидорогие покупки в Москве, ведь здесь живут его дочери с внуками. Обеим глава семейства купил одинаковые по площади квартиры в элитном малоэтажном ЖК, расположенном в престижном столичном районе Хамовники, рядом с усадьбой Трубецких. Кстати, младшая сейчас официально является собственником предприятий «Южуралзолота» — активы на неё переписал отец.

Сёстрам здесь принадлежит по 200 квадратов совокупной рыночной стоимостью более 700 млн рублей. Младшая — Александра — катается по столице на «Майбахе S560» и BMW Gran Turismo, старшая Евгения предпочитает автомобили линейки Porsche. У последней кроме Москвы также есть несколько объектов недвижимости в Оренбурге и, похоже, Челябинске.

И ещё один небольшой штрих. 38-летняя Александра несколько лет назад была замужем за своим ровесником Владимиром Довженко, который в тот период стал полноценным членом семьи Струкова и даже вошёл в состав совета директоров «Южуралзолота». Однако к 2020 году что-то пошло не так: супруги расстались, и карьера молодого человека пошла под откос — судя по бизнес-реестрам, он вышел из всех коммерческих проектов и теперь является фигурантом 17 исполнительных производств на общую сумму более 360 млн рублей. Злые языки поговаривают, что возникший долг мог появиться не без «помощи» бывшего тестя.

Авторы Евгений Кузнецов