«Золотая баня», богатые жёны и 180 млн: Как пошла под откос карьера мэра Красноярска Владислава Логинова В Красноярске задержали мэра Владислава Логинова, подозреваемого в получении откатов на 180 млн рублей в дорожной сфере. Его этапировали в Москву. Каким богатством обзавелись Логинов и его домочадцы? 9 июня, 12:52 Владислав Логинов. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Иван Кабанов

Что известно о задержании мэра Красноярска

В понедельник правоохранители задержали мэра Красноярска Владислава Логинова. Сообщается, что на допрос его доставили во 2-е управление Следственного комитета (СК) по особо важным делам, а позже появилась информация, что градоначальника этапировали в Москву — его делом занимается центральный аппарат СК. В мэрии уже прошли обыски.

Официально процессуального статуса у Логинова нет, однако он может стать фигурантом дела по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

— В 2018–2024 годах Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке, — говорится в сообщении СКР.

Источники сообщают, что задержание Логинова может быть связано со скандалом вокруг предприятия «Асфальтобетонный завод» — нынешний глава Красноярска долгое время был топ-менеджером предприятия.

Кого из окружения Логинова задержали ранее

Примечательно, что до этого правоохранители задержали несколько чиновников из окружения Логинова. В феврале арестовали его советника Артура Арутюняна. Ему вменяют ст. 286 УК РФ (организация и руководство совершения превышения должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору). Предположительно, он содействовал в получении асфальтобетонным заводом госзаказов.

Советника Логинова Артура Арутюняна задержали по подозрению по ст. 286 УК РФ. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В декабре 2024 года арестовали вице-мэра Красноярска Алексея Давыдова. Его подозревают в даче взятки начальнику Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска Евгению Жвакину за победы в тендерах на выполнение в городе дорожно-строительных работ. Общая сумма взяток составила 73 млн рублей.

В октябре в связи с утратой доверия пост первого заместителя главы Красноярска покинул Вадим Войцеховский. Позже причину этого объяснил краевой прокурор Роман Тютюник. По его словам, чиновник «лоббировал интересы не города, а приближённого предпринимателя, в частности, обеспечил заключение контракта стоимостью 50 млн рублей, а также его сопровождение и приёмку работ 20 остановочных пунктов». То есть скандал также оказался связан с дорожным комплексом. При этом в отношении Войцеховского уголовное дело так и не возбудили.

Как Логинов делал карьеру

Владиславу Логинову 57 лет, он уроженец Ачинска (Красноярский край). До того как стать чиновником, работал на разных руководящих должностях на предприятиях сферы дорожного хозяйства. В 2012 году занимал должности директора по снабжению и коммерческого директора ОАО «Асфальтобетонный завод».

Логинов отметился скандалом практически сразу после вступления в должность. Фото © Telegram / Владислав Логинов

В 2015 году перешёл на госслужбу, став заместителем руководителя Департамента муниципального заказа Администрации Красноярска. После этого возглавлял два района города — Свердловский и Советский. В 2017-м даже баллотировался на пост мэра, но взял самоотвод в пользу Сергея Ерёмина и при нём стал первым заместителем главы города. На этом посту координировал работу департаментов городского хозяйства, градостроительства, муниципального имущества, а также глав районов.

Мэром Красноярска он стал в 2022 году при предыдущем губернаторе края Александре Уссе — его избрал Красноярский городской Совет депутатов. Интересно, что в декабре 2023 года Логинов вошёл в состав обновлённого Государственного совета, но уже в апреле текущего года его исключили.

Как живёт глава Красноярска

Среди жителей Красноярска Владислав Логинов известен рядом скандалов. Один из них случился спустя два месяца после того, как новый мэр занял своё место. Свежеиспечённый градоначальник подвёл к своему коттеджу, расположенному в престижном районе, асфальтированную дорогу и водопровод за казённый счёт — стоимость работ составила около 30 млн рублей. Горожанам городские чиновники объяснили это решение «многочисленными обращениями местных жителей».

Усадьба Логинова расположена в районе Славянский — здесь селятся отнюдь не бедные жители города. На трёх участках суммарной площадью 16 соток стоит дом почти в 240 квадратов. Точная стоимость жилья неизвестна, однако подобные особняки, судя по объявлениям на сайтах недвижимости, стоят от 35–40 млн рублей.

Land Rover Discovery, принадлежавший семье мэра. Фото © nomerogram.ru

Судя по старым декларациям о доходах, Логинов вообще не бедствовал. Только официально в год зарабатывал более 6 млн рублей, в его собственности числилось несколько престижных внедорожников Land Rover, автомобильные прицепы, катера и крутые мотоциклы BMW, любви к которым градоначальник не скрывал.

Как живёт семья мэра

Как выяснил Life.ru, семья у мэра большая. Как пишут местные СМИ, Логинов был женат трижды, у него есть трое детей. И похоже, он пристально следит за их благополучием. Например, 45-летняя Татьяна Логинова — вероятно, одна из жён градоначальника. Она регистрировалась в особняке мэра и каталась на новеньком внедорожнике Land Rover Discovery.

В последние годы её часто видят в Сочи — здесь в селе Раздольном, в ЖК «Министерские озёра», сданном в эксплуатацию в 2020 году, находится трёшка площадью под сто квадратов и рыночной стоимостью более 25 млн рублей. А ещё недавно отец Татьяны в Красноярске неожиданно сменил жильё — 73-летний мужчина улучшил свои жилищные условия, переехав из древней панельки в добротный монолитно-кирпичный дом в переулке Маяковского.

Владислав Логинов с нынешней супругой Анастасией и детьми. Фото © Telegram / Владислав Логинов

Нынешняя супруга мэра — Анастасия Логинова. До недавнего времени она работала у мужа — начальником финансового отдела Департамента городского хозяйства Администрации Красноярска. Судя по соцсетям, в городе её обсуждали часто. Группы полнятся сообщениями о том, как она якобы за один поход в мебельный магазин могла потратить 5 млн рублей.

Летом прошлого года она неожиданно уволилась и ушла в тень. Случайно или нет, по времени это совпало с первыми задержаниями чиновников и коммерсантов из окружения Владислава Логинова.

Кирилл Логинов пошёл по стопам отца — в дорожники. Фото © VK / Кирилл Логинов

У градоначальника есть сын Кирилл, он пошёл по стопам отца и работал в дорожной отрасли края — в муниципальном Управлении дорог и благоустройства (УДИБ). Со своего места он ушёл одновременно со своей мачехой. После этого ходили слухи, что он перейдёт на работу в Краевую дорожно-эксплуатационную организацию, однако случилось ли это, неизвестно.

Авторы Евгений Кузнецов