Похитивший миллиард экс-губернатор Курской области пошёл на сделку со следствием

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов вместе со своим бывшим заместителем Алексеем Дедовым приняли решение о сотрудничестве с правоохранительными органами в рамках расследования дела о хищениях. Как стало известно из источников, близких к следствию, оба признали свою вину и подписали досудебное соглашение, которое предусматривает активное содействие в раскрытии преступной схемы.