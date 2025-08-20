Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 августа, 05:19

Похитивший миллиард экс-губернатор Курской области пошёл на сделку со следствием

Алексей Смирнов в зале суда. Обложка © Life.ru

Бывший глава Курской области Алексей Смирнов вместе со своим бывшим заместителем Алексеем Дедовым приняли решение о сотрудничестве с правоохранительными органами в рамках расследования дела о хищениях. Как стало известно из источников, близких к следствию, оба признали свою вину и подписали досудебное соглашение, которое предусматривает активное содействие в раскрытии преступной схемы.

«Смирнов и Дедов признали вину и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве», — рассказал ТАCС источник в правоохранительных органах.

Напомним, что в апреле текущего года Смирнова и Дедова задержали в рамках дела, связанного с хищением средств в особо крупном размере. Информация о возможной причастности бывших руководителей к финансовым злоупотреблениям всплыла после допросов экс-чиновников из АО «Корпорация развития Курской области», что стало отправной точкой для масштабного расследования. Известно, что они присвоили миллиард рублей, выделенный государством на возведение оборонительных сооружений на границе с Украиной.

Владимир Озеров
