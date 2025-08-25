В 1 млрд оценили ущерб по делу курского чиновника, задержанного за хищения на «зубах дракона»
Задержанного врио замглавы Курской области подозревают в хищении миллиарда рублей, которые предназначались для возведения оборонительных сооружений в Белгородской области. Об этом проинформировали в правоохранительных органах. При этом ранее называлась сумма 500 млн.
По данным источника ТАСС, Базаров фигурирует в деле о присвоении бюджетных денег, выделенных на строительство приграничных укреплений. Ущерб оценивается в сумму около одного миллиарда рублей. Отмечается, что на момент предполагаемых хищений он занимал пост вице-губернатора Белгородской области.
В настоящее время у Базарова проводятся обыски, в том числе в его рабочем кабинете в администрации Курской области. Изымают компьютерную технику, ноутбуки и средства связи.
Ранее по этому же делу были арестованы заместитель губернатора Белгородской области Рустэм Зайнуллин, его предполагаемый сообщник Вячеслав Автономов, а также трое предпринимателей — Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. Им предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Средства выделялись на возведение фортификационных объектов у границы с Украиной.
Базаров покинул пост вице-губернатора Белгородской области в феврале в связи с переходом на другую работу и переехал в Курскую область, где занял аналогичную должность. Чиновник курирует вопросы строительства и транспорта. 25 августа врио губернатора Александр Хинштейн сообщил о его задержании. По данным СМИ, Базарова этапируют в Москву.