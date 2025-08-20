«Не зря кабинет освящал»: Хинштейн счёл признанием вины сделку Смирнова со следствием

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал сделку со следствием своего предшественника Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении денег на строительство «зубов дракона» на границе. По его мнению, суть такой договорённости — открытое признание в причастности к преступлению.