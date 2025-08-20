«Не зря кабинет освящал»: Хинштейн счёл признанием вины сделку Смирнова со следствием
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал сделку со следствием своего предшественника Алексея Смирнова, обвиняемого в хищении денег на строительство «зубов дракона» на границе. По его мнению, суть такой договорённости — открытое признание в причастности к преступлению.
«Что ж, не зря я, значит, освящал свой кабинет. Сделка со следствием — означает полное признание вины», — написал Хинштейн у себя в Телеграм-канале.
Напомним, в апреле текущего года Смирнова задержали в рамках дела, связанного с хищением средств в особо крупном размере. Информация о возможной причастности бывших руководителей к финансовым злоупотреблениям всплыла после допросов экс-чиновников из АО «Корпорация развития Курской области». По некоторым данным, они присвоили миллиард рублей, которые должны были пойти на возведение оборонительных конструкций. После серии арестов Хинштейн освятил рабочий кабинет. Обряд совершил епархиальный древлехранитель иеромонах Афанасий.