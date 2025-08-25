Задержан врио вице-губернатора Курской области

В Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова. Следственные действия связаны с его прошлым местом работы, сообщил на заседании облправительства врио губернатора Александр Хинштейн.

«В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идёт об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области», — уточнил глава региона.