Задержан врио вице-губернатора Курской области
Фото © VK / Владимир Базаров
В Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова. Следственные действия связаны с его прошлым местом работы, сообщил на заседании облправительства врио губернатора Александр Хинштейн.
«В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идёт об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области», — уточнил глава региона.
Базаров покинул в феврале пост вице-губернатора Белгородской области в связи с переходом на другую работу и переехал в Курскую область, где занял аналогичную должность. Чиновник курирует вопросы строительства и транспорта.
А в декабре прошлого года МВД задержало генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Позднее — 9 декабря — был арестован заместитель директора по финансам Корпорации развития Курской области Игорь Грабин. В апреле был задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, а экс-замглавы Курской области Алексей Дедов отправился под арест на 2 месяца.