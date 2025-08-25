Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
25 августа, 06:19

Задержан врио вице-губернатора Курской области

Хинштейн: Врио замгубернатора Курской области Базаров задержан

Фото © VK / Владимир Базаров

В Курской области задержали врио заместителя губернатора Владимира Базарова. Следственные действия связаны с его прошлым местом работы, сообщил на заседании облправительства врио губернатора Александр Хинштейн.

«В настоящий момент проходят следственные действия. Речь идёт об обстоятельствах, связанных с его предыдущим местом работы. Напомню, что он до перехода к нам в этом году работал заместителем губернатора по строительству Белгородской области», — уточнил глава региона.

Базаров покинул в феврале пост вице-губернатора Белгородской области в связи с переходом на другую работу и переехал в Курскую область, где занял аналогичную должность. Чиновник курирует вопросы строительства и транспорта.

А в декабре прошлого года МВД задержало генерального директора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по делу о растрате 173 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений в приграничье. Позднее — 9 декабря — был арестован заместитель директора по финансам Корпорации развития Курской области Игорь Грабин. В апреле был задержан бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, а экс-замглавы Курской области Алексей Дедов отправился под арест на 2 месяца.

Андрей Бражников
