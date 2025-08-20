Мессенджер MAX
20 августа, 15:13

Племянницу Старовойта допросили по делу о растрате 130 млн рублей на глэмпинг

Обложка © Министерство развития и туризма Курской области

Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова вызвана в Следственный комитет для дачи показаний. Поводом стали выявленные нарушения при финансировании строительства туристического глэмпинга на сумму 130 миллионов рублей.

Материалы о нецелевом расходовании бюджетных средств уже направлены в правоохранительные органы, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным контрольно-счётной палаты региона, проверка выявила как минимум два эпизода нецелевого освоения 21 миллиона рублей и около десятка других нарушений на общую сумму 113 миллионов. Средства были выделены из областного бюджета на возведение комплекса загородных домиков в туристическом комплексе «Патриот» и в посёлке Поныри, однако объект так и не был сдан в эксплуатацию в запланированном на 2024 год сроке. В обязанности министерства Коноваловой входило обращение в суд с иском к подрядчику для возврата субсидии, но этого сделано не было.

Коновалова приходится троюродной племянницей экс-губернатору Курской области Роману Старовойту. Она является единственным министром из его команды, сохранившим свой пост после его отставки. Прокомментировать ситуацию чиновница отказалась, заявив лишь, что работает в штатном режиме.

«И я, и министерство работают в штатном режиме. На остальные вопросы отвечать отказываюсь», — заявила Коновалова в комментарии Mash.

Заплаканная возлюбленная Старовойта появилась на его похоронах с охапкой красных роз
Напомним, что 7 июля Старовойта уволили с поста главы Минтранса РФ. В тот же день он покончил жизнь самоубийством. По некоторым данным, ему грозило четверть века в тюрьме. Компромат на его слил его преемник и бывший заместитель Алексей Смирнов, который сейчас находится под арестом по делу о хищении миллиарда рублей на возведение «зубов дракона» на границе с Украиной.

