Племянницу Старовойта допросили по делу о растрате 130 млн рублей на глэмпинг
Обложка © Министерство развития и туризма Курской области
Министр приоритетных проектов развития территорий и туризма Курской области Анна Коновалова вызвана в Следственный комитет для дачи показаний. Поводом стали выявленные нарушения при финансировании строительства туристического глэмпинга на сумму 130 миллионов рублей.
Материалы о нецелевом расходовании бюджетных средств уже направлены в правоохранительные органы, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным контрольно-счётной палаты региона, проверка выявила как минимум два эпизода нецелевого освоения 21 миллиона рублей и около десятка других нарушений на общую сумму 113 миллионов. Средства были выделены из областного бюджета на возведение комплекса загородных домиков в туристическом комплексе «Патриот» и в посёлке Поныри, однако объект так и не был сдан в эксплуатацию в запланированном на 2024 год сроке. В обязанности министерства Коноваловой входило обращение в суд с иском к подрядчику для возврата субсидии, но этого сделано не было.
Коновалова приходится троюродной племянницей экс-губернатору Курской области Роману Старовойту. Она является единственным министром из его команды, сохранившим свой пост после его отставки. Прокомментировать ситуацию чиновница отказалась, заявив лишь, что работает в штатном режиме.
«И я, и министерство работают в штатном режиме. На остальные вопросы отвечать отказываюсь», — заявила Коновалова в комментарии Mash.
Напомним, что 7 июля Старовойта уволили с поста главы Минтранса РФ. В тот же день он покончил жизнь самоубийством. По некоторым данным, ему грозило четверть века в тюрьме. Компромат на его слил его преемник и бывший заместитель Алексей Смирнов, который сейчас находится под арестом по делу о хищении миллиарда рублей на возведение «зубов дракона» на границе с Украиной.