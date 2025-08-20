Племянницу Старовойта допросили по делу о растрате 130 млн рублей на глэмпинг

Материалы о нецелевом расходовании бюджетных средств уже направлены в правоохранительные органы, где решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По данным контрольно-счётной палаты региона, проверка выявила как минимум два эпизода нецелевого освоения 21 миллиона рублей и около десятка других нарушений на общую сумму 113 миллионов. Средства были выделены из областного бюджета на возведение комплекса загородных домиков в туристическом комплексе «Патриот» и в посёлке Поныри, однако объект так и не был сдан в эксплуатацию в запланированном на 2024 год сроке. В обязанности министерства Коноваловой входило обращение в суд с иском к подрядчику для возврата субсидии, но этого сделано не было.