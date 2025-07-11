Заплаканная возлюбленная Старовойта появилась на его похоронах с охапкой красных роз

На Смоленском кладбище в Петербурге начинаются похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Всеобщее внимание привлекла молодая возлюбленная чиновника — 25-летняя Полина. Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке» , она пришла на прощание с охапкой красных роз.

У могилы Полина стояла одна — молча и долго, не скрывая эмоций. Кроме того, на похоронах также появился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Также проститься с бывшим министром пришли друзья и коллеги, знавшие его в разные годы службы.