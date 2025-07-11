Заплаканная возлюбленная Старовойта появилась на его похоронах с охапкой красных роз
На похороны Старовойта в Петербурге с охапкой роз пришла его возлюбленная Полина
На Смоленском кладбище в Петербурге начинаются похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Всеобщее внимание привлекла молодая возлюбленная чиновника — 25-летняя Полина. Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», она пришла на прощание с охапкой красных роз.
Прощание с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом в Петербурге. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»
У могилы Полина стояла одна — молча и долго, не скрывая эмоций. Кроме того, на похоронах также появился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Также проститься с бывшим министром пришли друзья и коллеги, знавшие его в разные годы службы.
На кладбище дежурят сотрудники ведомственной охраны Минтранса. Помощники Старовойта принесли венки и его правительственные награды.
Напомним, что 7 июля Старовойта уволили с поста главы Минтранса РФ. После этого он совершил суицид. По некоторым данным, ему светило не менее 25 лет за решёткой. Показания на Старовойта слил его преемник и бывший заместитель Алексей Смирнов. Накануне в Москве состоялась церемония прощания с экс-политиком, на которую прибыл и новый министр транспорта Андрей Никитин.
Обложка © Telegram / «Mash на Мойке»