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11 июля, 07:24

Заплаканная возлюбленная Старовойта появилась на его похоронах с охапкой красных роз

На похороны Старовойта в Петербурге с охапкой роз пришла его возлюбленная Полина

На Смоленском кладбище в Петербурге начинаются похороны бывшего министра транспорта Романа Старовойта. Всеобщее внимание привлекла молодая возлюбленная чиновника — 25-летняя Полина. Как сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке», она пришла на прощание с охапкой красных роз.

Прощание с экс-главой Минтранса Романом Старовойтом в Петербурге. Видео © Telegram / «Mash на Мойке»

У могилы Полина стояла одна — молча и долго, не скрывая эмоций. Кроме того, на похоронах также появился губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Также проститься с бывшим министром пришли друзья и коллеги, знавшие его в разные годы службы.

На кладбище дежурят сотрудники ведомственной охраны Минтранса. Помощники Старовойта принесли венки и его правительственные награды.

Назван «серый кардинал» в отношениях Старовойта с юной возлюбленной
Назван «серый кардинал» в отношениях Старовойта с юной возлюбленной

Напомним, что 7 июля Старовойта уволили с поста главы Минтранса РФ. После этого он совершил суицид. По некоторым данным, ему светило не менее 25 лет за решёткой. Показания на Старовойта слил его преемник и бывший заместитель Алексей Смирнов. Накануне в Москве состоялась церемония прощания с экс-политиком, на которую прибыл и новый министр транспорта Андрей Никитин.

Обложка © Telegram / «Mash на Мойке»

Мария Любицкая
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