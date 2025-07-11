Назван «серый кардинал» в отношениях Старовойта с юной возлюбленной

Мама 25-летней Полины Копыловой, которая состояла в гражданском браке с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, всегда мечтала о богатом зяте, однако после самоубийства чиновника женщина может многого лишиться. Об этом пишет SHOT.

Мать Полины. Фото © Telegram / SHOT

Источники из близкого окружения семьи рассказали, что Лилия Витальевна подталкивала дочь Полину к развитию отношений со Старовойтом. Знакомые утверждают, что у 60-летней женщины настолько властный характер, что среди друзей шутили, что ей «можно школу по дрессировке открывать». Всего у женщины две дочери. Старшая, по словам источников, не оправдала надежд, а вот младшая, Полина, делала всё по требованию Лилии Витальевны: ходила на разные мероприятия в поисках «богатого зятя для мамы».

Мать Полины с дочерьми. Фото © Telegram / SHOT

Мать Полины. Фото © Telegram / SHOT