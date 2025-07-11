Назван «серый кардинал» в отношениях Старовойта с юной возлюбленной
SHOT: Мама девушки Старовойта имела властный характер и настаивала на их браке
Полина Копылова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pasha_w
Мама 25-летней Полины Копыловой, которая состояла в гражданском браке с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом, всегда мечтала о богатом зяте, однако после самоубийства чиновника женщина может многого лишиться. Об этом пишет SHOT.
Мать Полины. Фото © Telegram / SHOT
Источники из близкого окружения семьи рассказали, что Лилия Витальевна подталкивала дочь Полину к развитию отношений со Старовойтом. Знакомые утверждают, что у 60-летней женщины настолько властный характер, что среди друзей шутили, что ей «можно школу по дрессировке открывать». Всего у женщины две дочери. Старшая, по словам источников, не оправдала надежд, а вот младшая, Полина, делала всё по требованию Лилии Витальевны: ходила на разные мероприятия в поисках «богатого зятя для мамы».
Мать Полины с дочерьми. Фото © Telegram / SHOT
Мать Полины. Фото © Telegram / SHOT
А когда состоялось знакомство Полины со Старовойтом, женщина настаивала на их отношениях, так как цель — «только богатый мужчина», утверждают знакомые. Мама Полины всегда стремилась к обеспеченной жизни: ещё в Курске продавала «брендовые» вещи на дому, которые закупала в Турции. Бизнес развивался до 2021 года. Год назад она перебралась в Москву, по словам знакомых, жила на Патриках. В окружении Лилии Витальевны и Полины уверены, что в Курск после самоубийства Старовойта мать с дочкой не вернутся и будут искать любую возможность остаться в Москве.
Напомним, 7 июля Романа Старовойта сняли с поста министра транспорта РФ. После этого он совершил суицид. Предположительно, чиновника ждало уголовное преследование по делу о хищении бюджетных денег. Показания против Старовойта дали его бывшие подчинённые. Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с экс-политиком. 25-летняя Полина Копылова, которая последние несколько лет встречалась со Старовойтом, на церемонию не пришла, однако туда приехали дочери и бывшая жена экс-министра. Похороны пройдут 11 июля в Санкт-Петербурге.