Молодая возлюбленная Старовойта боится возвращаться в родной Курск
Mash: У девушки Старовойта начались проблемы после его смерти
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У девушки погибшего экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта Полины Копыловой возникли серьёзные трудности. Об этом сообщает Mash.
По информации канала, девушка сейчас вынуждена жить в отеле, у неё начались проблемы со сном, а также возник риск отчисления из ординатуры медицинского университета. Причиной переезда в гостиницу стало то, что всю недвижимость, принадлежавшую Старовойту, включая подмосковный дом и московскую квартиру на Патриарших прудах (где раньше жила мать Копыловой), опечатали.
Также сообщается, что Копылова думала о возвращении в Курск, но отказалась от этого плана после предупреждения о возможной опасности. Подробности потенциальной угрозы не раскрываются.
Напомним, что 7 июля Старовойта уволили с поста. После этого он совершил суицид. По некоторым данным, ему светило около четверти века тюрьмы. Показания на Старовойта слил его преемник и бывший заместитель Алексей Смирнов. Сегодня в Москве состоялась церемония прощания с экс-политиком, на которую прибыл и новый министр транспорта Андрей Никитин. Похороны пройдут завтра в Петербурге.