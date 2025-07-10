Молодая возлюбленная Старовойта боится возвращаться в родной Курск

По информации канала, девушка сейчас вынуждена жить в отеле, у неё начались проблемы со сном, а также возник риск отчисления из ординатуры медицинского университета. Причиной переезда в гостиницу стало то, что всю недвижимость, принадлежавшую Старовойту, включая подмосковный дом и московскую квартиру на Патриарших прудах (где раньше жила мать Копыловой), опечатали.