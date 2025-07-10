«Требовала серьёзных отношений»: Почему семья 25-летней Полины Копыловой была против её романа с министром Старовойтом В Москве прощаются с экс-министром транспорта Романом Старовойтом. Присутствует семья, но пока не видно его помощницы Полины, роман с которой ему приписывали. В Сети появились новые подробности отношений молодой курской модели и зрелого министра. Что об этом известно? 10 июля, 08:22 Роман Старовойт и Полина Копылова: новые подробности отношений экс-министра и 25-летней модели. Коллаж © Life.ru. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов, Михаил Воскресенский, © Telegram / shot_shot

Кто пришёл на прощание со Старовойтом: родные, коллеги и отсутствие Полины Копыловой

В Москве проходит прощание с покончившим с собой 7 июля экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом. Вход на церемонию — строго по пропускам. Уже замечены заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак, заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, министр промышленности РФ Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут и другие чиновники.

На церемонию пришли и бывшая жена Старовойта Светлана, а также две дочери — Ангелина и Анастасия. Они сидят возле гроба. Но не видно 25-летней Полины Копыловой, опознавшей тело министра. Её называют то помощницей, то возлюбленной экс-министра.

Между тем в Сети появились подробности их отношений. Их публикует портал ВЧК-ОГПУ*, которому удалось пообщаться с родными Копыловой.

Бывшая жена Романа Старовойта с дочерьми приехала на церемонию прощания. Фото © Telegram / shot_shot

Развод ради Полины: Почему Старовойт ушёл от жены и что требовала мать его возлюбленной

Роман Старовойт официально развёлся с женой в 2021 году. ВЧК-ОГПУ* ссылается на слова отца Полины, Эдуарда, который рассказал, что она долгое время не подпускала Старовойта к себе, хотя он добивался её, а мать девушки, Лилия, поставила вопрос ребром и «требовала серьёзного отношения». Тогда якобы Старовойт решился на развод.

Роман Старовойт был на выпускном Полины. Фото © Telegram / shot_shot

По словам отца, Старовойт ухаживал за Полиной, дарил подарки. Ещё в Курске девушке предоставили служебную машину с шофёром. Тогда же в регионе поползли слухи, Полину стали называть «первой леди Курска». Когда Полина окончила Курский медицинский университет, на её выпускной пришёл и сам Роман Старовойт, и её отец — тогда же мужчины познакомились. Полина переехала в Москву год назад, тогда же, когда Старовойт был назначен на пост главы Минтранса. Как рассказал Эдуард, в столице её возили на служебном «аурусе» министра транспорта.

Позднее Старовойт и Эдуард Копылов виделись на мероприятии Министерства транспорта. Отец девушки работал в Кремлёвском комбинате питания. По его словам, тогда они встретились со Старовойтом взглядами, но не здоровались. Эдуард отмечает, что не одобрял выбор дочери, но ничего поделать не мог.

Полина Копылова переехала в Москву год назад. Фото © Telegram / shot

«Они строили планы»: Почему ни Полина, ни её отец не верят в самоубийство Старовойта

По данным ВЧК-ОГПУ*, в день самоубийства Старовойта 7 июля Эдуард Копылов говорил с дочерью на отвлечённые темы и ничего подозрительного не заметил. Позднее, когда примерно в 16 часов новость о смерти экс-министра просочилась в СМИ, он тут же набрал Полине и услышал, что дочь в слезах. Эдуард утверждает, что ничего не предвещало беды, чиновник и Полина строили планы, были счастливы, в мае широко отпраздновали её день рождения.

Весть о смерти Старовойта застала Полину в аптеке. Оттуда же её в шоковом состоянии увезли на опознание тела. Уже тогда в СМИ появились кадры, как заплаканная девушка садится в «аурус» и покидает место происшествия.

Эдуард говорит, что ни он, ни его дочь не верят в суицид Старовойта. Полина очень тяжело переживает утрату, ей даже вызвали врачей. Девушке пришлось съехать в гостиницу, потому что вся недвижимость была опечатана силовиками. Она сперва думала переехать к маме в квартиру в центре Москвы, но знакомым сказала, что и ту опечатали. Полина также опасается отчисления из ординатуры МНИОИ им. П. А. Герцена, где она учится на онкоортопеда, и подумывает вернуться в Курск.

7 июля Роман Старовойт был снят с поста руководителя Минтранса, а спустя несколько часов стало известно о его самоубийстве. По предварительным данным, чиновнику могло грозить уголовное дело с лишением свободы до 20 лет.

*Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов

Авторы Екатерина Субботина