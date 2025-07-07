Роману Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
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Бывшему главе Курской области и экс-министру транспорта Роману Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). Об этом сообщает SHOT.
Напомним, сегодня Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело, так как на него дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ранее занимавший пост его заместителя. Сам Смирнов находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств.