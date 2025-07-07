Бывшему главе Курской области и экс-министру транспорта Роману Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). Об этом сообщает SHOT.