Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 13:25

Роману Старовойту могло грозить до 20 лет колонии

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Бывшему главе Курской области и экс-министру транспорта Роману Старовойту могло грозить до 20 лет колонии по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 (растрата). Об этом сообщает SHOT.

Тело Старовойта было найдено в его машине
Тело Старовойта было найдено в его машине

Напомним, сегодня Старовойт был освобождён от должности министра транспорта. Позже пришло известие, что экс-чиновник покончил с собой. Предварительно, Старовойту могло грозить уголовное дело, так как на него дал показания экс-глава Курской области Алексей Смирнов, ранее занимавший пост его заместителя. Сам Смирнов находится под арестом по делу о растрате бюджетных средств.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Самоубийство Старовойта
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar