Самоубийство Старовойта
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Регион
7 июля, 13:26

Тело Старовойта было найдено в его машине

В СК подтвердили самоубийство экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта

Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Обложка © Telegram / Роман Старовойт

Следственным Комитетом РФ ведётся расследование обстоятельств гибели экс-министра транспорта и бывшего главы Курской области Романа Старовойта. По данным ведомства, тело чиновника было найдено в его автомобиле в Одинцовском городском округе.

Следователи Главного следственного управления СК по Московской области активно изучают детали инцидента, склоняясь к версии о самоубийстве, но не исключая других возможных сценариев.

Против Старовойта могли возбудить уголовное дело о мошенничестве
Против Старовойта могли возбудить уголовное дело о мошенничестве

Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело. Предварительно, Старовойт покончил с собой.

Оксана Попова
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