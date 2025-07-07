Тело Старовойта было найдено в его машине
В СК подтвердили самоубийство экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта
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Следственным Комитетом РФ ведётся расследование обстоятельств гибели экс-министра транспорта и бывшего главы Курской области Романа Старовойта. По данным ведомства, тело чиновника было найдено в его автомобиле в Одинцовском городском округе.
Следователи Главного следственного управления СК по Московской области активно изучают детали инцидента, склоняясь к версии о самоубийстве, но не исключая других возможных сценариев.
Напомним, сегодня чиновника сняли с должности главы Минтранса. Через несколько часов было найдено его тело. Предварительно, Старовойт покончил с собой.