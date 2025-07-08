Дворцы в обмен на жизнь: Потеряет ли семья Романа Старовойта недвижимость на миллиард Life.ru нашёл и оценил всю недвижимость семьи экс-главы Минтранса Романа Старовойта. Его богатству позавидовали бы и олигархи. О каких активах идёт речь? 8 июля, 11:11 Особняки, пентхаусы и бизнес: на что жила семья экс-главы Минтранса Старовойта. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Александр Щербак, © onrealt.ru, © 2gis

Следственный комитет продолжает выяснять обстоятельства гибели Романа Старовойта, который, по предварительным причинам, свёл счёты с жизнью после отставки с поста главы Минтранса. Пока складывается такая картина: в понедельник Старовойт провёл совещание в министерстве, на котором он и узнал о своей отставке. На служебном «аурусе» с водителем и охраной он поехал в свой особняк в Подмосковье. Там он провёл какое-то время, после чего пересел в «теслу» и один поехал к парку Малевича. Позже тело Старовойта нашли в кустах неподалёку от парковки. Рядом лежал наградной пистолет. Что именно там произошло, пока неизвестно. Следователи ищут камеры, которые бы отследили весь путь Старовойта от особняка до места гибели.

Почему семья Старовойта спешно избавляется от подмосковного особняка?

Семейным гнездом Роману Старовойту долгое время служило трёхэтажное поместье площадью почти 1000 квадратов на берегу Москвы-реки в закрытом элитном посёлке «Береста» — это подмосковное Мякинино. Речь о настоящей классической усадьбе с башенками, шпилями, куполом, корпусом для прислуги и ландшафтным садом во дворе. Интерьеры украшены мраморными колоннами, антикварными фресками и росписью под старину. Внутри есть зал для медитаций, каминный зал, винный погреб, зимний сад, бассейн, баня и даже лифт. Такая царская роскошь должна стоить от полумиллиарда рублей. Но ещё в марте это домовладение было выставлено на продажу всего за 260 млн рублей, затем цену неоднократно снижали, текущее предложение — 157 млн рублей. Получается, продавец так спешит избавиться от этого актива, что готов сделать почти 70-процентную скидку. Параллельно особняк Старовойта с этого лета сдаётся в аренду за 1,8 млн рублей в месяц.















Piccolo School и элитная недвижимость: На чём зарабатывает семья Старовойта

Самая большая квартира, которой пользуются Старовойты, имеет впечатляющую площадь 345 квадратов. Это жильё располагается на верхних этажах фешенебельного и ультрасовременного ЖК «Панорама» на улице Климашкина, возле Московского зоопарка. Фишка дома — панорамное тонированное остекление с зеркальным эффектом. На территории имеются фитнес-клуб, бассейн, салон красоты, сауна, ресторан и детсад. Безопасность обеспечивают не просто чоповцы, а военизированная охрана, оснащённая передовой системой видеонаблюдения.

Цена таких хором может превышать 300 млн рублей. Сейчас жильё может занимать экс-супруга Старовойта, Светлана. Бывшая погибшего также является бенефициаром детского образовательного центра Piccolo School, который находится в люксовом ЖК «Итальянский квартал». Не исключено, что она владеет и помещением под этот бизнес. Меж тем стоимость квадрата там — вплоть до астрономических 2,5 млн рублей.





Три квартиры в Петербурге: Какое имущество есть у семьи Старовойта

В Петербурге Старовойты занимали сразу три квартиры. Самое выигрышное расположение у 50-метровой студии в знаменитом доме Мусина-Пушкина на набережной реки Мойки — это памятник федерального значения, который построили в XVIII веке. Цена — около 25 млн рублей.

В этом доме Мусина-Пушкина на набережной реки Мойки у семьи Романа Старовойта есть 50-метровая студия. Фото © Wikipedia / EvaSolinus

Самые просторные апартаменты — на 165 квадратов — находятся на Малоохтинской набережной в привилегированном жилом комплексе «Большой дом на Неве». Этот дом славится панорамными окнами с потрясающим видом и одной из лучших в городе управляющих компаний. Цена — около 80 млн рублей.







Квартира у Москва-Сити: Какие активы достанутся дочери Старовойта?

Члены семьи погибшего, чаще всего старшая дочь, пользуются ещё квартирой на 140 квадратов в высотке бизнес-класса в Шмитовском проезде возле Москва-Сити и парка «Красная Пресня». Риелторы хвалят эту недвижимость за панорамные виды и лоджии. В квартире Старовойтов, вероятно, лоджии сразу две. Цена актива — около 100 млн рублей.





Уголовное дело и недвижимость: В каком случае активы могут изъять у семьи Старовойта

Согласно одной из версий самоубийства, Роман Старовойт боялся стать фигурантом уголовного дела о махинациях при строительстве оборонительных сооружений в Курской области. Старовойт руководил регионом с сентября 2019-го по май 2024 года. Именно при нём возводились оборонительные сооружения, которые по идее должны были остановить наступление украинских неонацистов. В апреле по делу о хищении на этом объекте сотни миллионов был задержан его преемник Алексей Смирнов. По пока не подтверждённым данным, именно Смирнов мог дать показания на Старовойта незадолго до трагедии. Якобы после этого было возбуждено уголовное дело по статьям «Растрата» и «Мошенничество».

Если в этом уголовном деле действительно будет фигурировать Старовойт, у силовиков могут появиться вопросы к происхождению дорогих активов у чиновника и членов его семьи. Их доходы легко проверяются. Если они не смогут объяснить, откуда у них появились деньги на дорогостоящие квартиры, те могут обратить в доход государства.

Авторы Пётр Егоров