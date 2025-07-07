От «зубов дракона» до наградного пистолета: как экс-министр Роман Старовойт избежал тюрьмы, но не позора Экс-губернатор Курска Роман Старовойт, которого президент России снял с поста главы Минтранса, свёл счёты с жизнью в Подмосковье. Известно, что чиновник вскоре мог стать фигурантом дела о растрате миллиардов на фортификации в Курской области. Что известно о трагедии? 7 июля, 15:58 Что скрывает смерть Старовойта? Расследование, версии и возможные мотивы. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / zef art, Kiattipong, © ТАСС / Софья Сандурская

Где и как нашли тело экс-министра Старовойта: Tesla, пистолет и нестыковки

В понедельник стало известно, что в подмосковном Одинцове свёл счёты с жизнью бывший министр транспорта РФ Роман Старовойт. Согласно первым сообщениям, тело чиновника обнаружили на парковке у ЖК «Ромашково» в автомобиле марки Tesla, в машине также находился наградной пистолет, который ему вручили в МВД в 2023 году. От места гибели министра до его подмосковного дома было всего 15 минут езды.

События, предшествующие новости о возможном самоубийстве, развивались стремительно. Утром в понедельник был опубликован указ Владимира Путина, которым российский президент освободил министра транспорта от занимаемой им должности. Спустя пару часов появилась официальная информация, что на освободившееся место глава государства назначил и.о. — нынешнего губернатора Новгородской области Андрея Никитина. И уже в середине дня ленты информагентств запестрели «молниями» о смерти Старовойта. Он проработал главой Минтранса чуть более года — на эту должность заступил 14 мая 2024 года.

Личная охрана Старовойта обнаружила тело своего начальника, приехав на его служебном «аурусе» с мигалкой на ту самую парковку, где он свёл счёты с жизнью. Видео © Telegram / SHOT

Однако далее СМИ сообщили, что тело экс-министра нашли не в машине, а в зарослях в десятке метров от неё, а смерть наступила не в понедельник, а двумя днями ранее — 5 июля. При этом в Минтрансе сообщили, что 6 июля Старовойт председательствовал на совещании в министерстве по поводу утечки жидкого аммиака в Ленинградской области, а ряд источников утверждает, что министр был жив и утром 7 июля.

Life.ru опросил несколько должностных лиц, в разные годы непосредственно работавших с Романом Старовойтом. Собеседники издания сошлись во мнении, что погибший был достаточно честолюбивым, а кроме того, волевым и решительным человеком, но допустили, что он действительно мог решиться на этот шаг.

— Роман Владимирович часто говорил, что гордится своими героическими дедами и они служат ему моральными ориентирами, — рассказал один из чиновников «Росавтодора» Life.ru. — В его рабочем кабинете всегда висел портрет прапрадеда — Павла Старовойта. Он служил гренадером в царской армии в Курске и однажды стал кавалером Георгиевского креста за то, что без потерь вывел свою батарею из окруежения. Вот на него он всегда хотел быть похож.

По свидетельству одного собеседника Life.ru, сам Старовойт как-то на корпоративном мероприятии среди руководящего состава «Росавтодора» заметил, что задавался вопросом, зачем ему карьера федерального чиновника, и в какой-то момент якобы даже собирался бросить карьеру и вернуться в бизнес.





Уголовное дело на миллиард: как растраты в Курске связаны со смертью министра

Тучи над покойным министром начали сгущаться ещё осенью прошлого года после вторжения ВСУ в Курскую область. Роман Старовойт руководил регионом с сентября 2019-го по май 2024 года. Именно при нём возводились оборонительные сооружения, которые по идее должны были остановить наступление украинских неонацистов.

В этом скандале имя Старовойта в федеральных СМИ почти не фигурировало вплоть до последнего времени. Однако в апреле по делу о хищении средств на этом объекте был задержан его преемник Алексей Смирнов.

Старовойт покончил с собой рядом с Tesla. По данным SHOT, тело обнаружили у забора возле припаркованной машины. Tesla МОDЕL Х Р100D 2018 года Старовойт купил у первого заместителя Упрдор «Кавказ» Анзора Зубкаева. На ней было пять неоплаченных штрафов на шесть тысяч. Видео © Telegram / SHOT.

Следствие считает, что Смирнов, работавший первым замом губернатора и председателем Правительства Курской области совместно с бывшим генеральным директором «Корпорации развития Курской области», ранее задержанным Владимиром Лукиным, похитил сотни миллионов рублей, выделенных на строительство сооружений.

По пока неподтверждённым данным, именно Смирнов мог дать показания на Старовойта незадолго до трагедии. Якобы после этого было возбуждено уголовное дело по статьям «Растрата» и «Мошенничество». Кроме того, на возможную причастность предшественника к хищениям средств сразу после ареста Смирнова намекал нынешний губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Честолюбие и сомнения: почему Роман Старовойт хотел уйти из власти? Фото © ТАСС / Александр Щербак

— Люди, стоявшие во главе региона, в настоящий момент находятся под стражей, обвиняются в тяжких преступлениях, которые повлекли огромный, на сумму более миллиарда рублей, ущерб бюджету. Это наглядное подтверждение необходимости коррупционного очищения системы власти в Курской области, — заявил он.

При этом нынешний губернатор подчеркнул, что речь не идёт о кадровых «чистках» в правительстве региона. По его словам, те, кто на данный момент занимает руководящие позиции, являются профессионалами и «никакой аффилированности в данном контексте не обсуждается».

Роман Старовойт профессионально занимался биатлоном и ежедневно бегал на большие дистанции. Telegram / SHOT

Личная жизнь Старовойта: развод, 25-летняя помощница и роскошный особняк за 260 млн

На момент смерти Роману Старовойту было 53 года. В 2012–2018 годах он возглавлял Федеральное дорожное агентство («Росавтодор»). В 2019–2024 годах находился на должности губернатора Курской области. С 14 мая по 7 июля 2025 года занимал пост министра транспорта. Известно, что глава министерства был женат, однако развёлся, будучи ещё главой «Росавтодора». В этом браке у него осталось две дочери. С тех пор состоял в свободных отношениях, последняя возлюбленная Старовойта — его 25-летняя помощница Полина, работавшая в Минтрансе. Именно она опознала тело, найденное возле автомобиля на парковке в Одинцове.













По данным телеграм-канала SHOT, семья Романа Старовойта жила в роскоши: свой дом они выставили на продажу в мае этого года. За участок площадью 18 соток, на котором расположен рocкoшный оcoбняк в классическoм стилe в оxpaняeмoм пocёлке на беpeгу живoпиcной бухты в pайoне Мякининo, просили 260 млн рублей.

Авторы Евгений Кузнецов