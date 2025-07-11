«Имеет особое дерзновение перед Богом»: Почему экс-министра Старовойта похоронили рядом с блаженной Ксенией Петербургской На Смоленском кладбище Санкт-Петербурга похоронили экс-министра транспорта России Романа Старовойтов. Его могила находится рядом с захоронением святой Ксении, помогающей в бедах. Чем она прославилась и можно ли купить место около неё? 11 июля, 12:14 Романа Старовойта похоронили на Смоленском кладбище Петербурга рядом с могилой блаженной Ксении Петербургской. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА «Новости» / М. Юрченко © ТАСС / Пётр Ковалёв © azbyka.ru

Последние слова возлюбленной: как Полина Копылова прощалась со Старовойтом

11 июля 2025 года в Санкт-Петербурге похоронили экс-министра транспорта Романа Старовойта, покончившего с собой в понедельник. Чиновник нашёл последний приют на Смоленском кладбище. Проститься с ним пришли губернатор Северной столицы Александр Беглов, глава Ленобласти Александр Дрозденко, родственники и близкие. Минтранс, Минстрой и Минпромторга, а также глава ДНР Денис Пушилин прислали венки.

Полина Копылова посетила похороны Романа Старовойта. Фото © Telegram / SHOT

В сопровождении охраны появились возлюбленная Старовойта Полина Копылова и её мать. Девушка принесла букет бордовых роз, бросила в могилу горсть земли и до самого конца была на кладбище. Подходя к гробу, она прошептала покойному: «Я тебя люблю, у меня всё хорошо».





Могила Романа Старовойта находится около часовни Ксении Петербургской, где захоронена сама блаженная.

Смоленское кладбище в Петербурге: правила захоронений и стоимость места

Одно из самых старых и известных кладбищ Санкт-Петербурга расположено на Васильевском острове, на левом берегу реки Смоленки. Временем официального появления Смоленского православного кладбища можно считать 1738 год, когда вышел указ Синода о выделении постоянных мест для погребения. Смоленское кладбище также известно тем, что на нём похоронен художник Архип Куинджи, певцы Людмила Сенчина и Эдуард Хиль. А недавно после нескольких лет поисков там нашли могилу няни Александра Пушкина — Арины Родионовны. Смоленское кладбище стало первым местом захоронения поэтов Александра Блока и Тараса Шевченко.

Смоленское православное кладбище в Санкт-Петербурге открыто для захоронений, но имеет статус закрытого. Это значит, что доступны только повторные захоронения на участках, где уже есть могилы покойных родственников. Участки вокруг часовни Ксении Блаженной на Смоленском кладбище выделяют по распоряжению властей. Обычно их предоставляют под захоронение творческих или государственных деятелей. Петербургское издание «Фонтанка» сообщало, что были случаи, когда клиенты всё же получали участки на Смоленском, и якобы они обходились им в 350–400 тысяч рублей. Организацией и обслуживанием захоронений занимается местная компания. Стоимость услуг приведена в прейскуранте.

Участники похоронного рынка Санкт-Петербурга подтвердили, что Смоленское кладбище закрыто для захоронений, однако купить там место возможно.

— На Смоленском кладбище место стоит в среднем около 150–200 тысяч рублей. Но это не центральная аллея. На центральной аллее, насколько я знаю, захоронение практически невозможно. Там какие-то очень известные должны быть люди. Я думаю, что место 300–400 тысяч рублей примерно будет у Романа Старовойта, — заявила Life.ru Елена Шевченко, руководитель и основатель Центра похоронных услуг «ВОЗНЕСЕНИЕ».

Она пояснила, что если у человека уже лежат родственники на Смоленском кладбище, то есть вариант захоронения по родственной линии. Например, у родственника можно немного урезать место, чтобы появилось ещё одно место, хотя бы где-то 1,2 на 2 метра, и тогда возможно захоронение неподалёку от родственников.

— Либо же оплатить всё, и место найдут, оно закрыто для захоронения. Повторюсь, находят там места, но при определённом бюджете, — заявила Елена Шевченко.

По её словам, новые захоронения согласовываются с администрациями кладбищ и Санкт-Петербурга.

История Ксении Блаженной: от дворянки до святой

Православные верующие чтут блаженную Ксению Петербургскую как покровительницу семьи, обращаются к ней с мольбами об успешном зачатии и рождении ребёнка, а также просят помощи в лечении недугов и преодолении финансовых проблем.

По преданию, Ксения Петербургская жила в XVIII веке и происходила из дворянской семьи. После смерти супруга она надела его одежду и стала юродивой, сознательно приняв на себя безумие. Со временем многие люди стали замечать необычное явление: каждый, кто помогал блаженной, позже получал много милости. Больших пожертвований она не брала, а принимала копейки, которые сразу же раздавала бедным.

Икона Ксении Петербургской. Фото © Wikipedia / Иконописная мастерская Елеон.

— Она была очень милостивой, помогала всем, но принимала помощь только от добрых людей. Жители Петербургской стороны замечали, что если блаженная возьмёт на руки больное дитя или благословит его, оно непременно выздоровеет. Если возьмёт какую-нибудь мелочь из лавки купца — торговля будет успешной. Если она зайдёт в дом, то в доме будут царить мир и согласие, — рассказал протоиерей Константин Харитонов, настоятель подворья Троице-Сергиевой лавры в Пересвете.

Также он отметил, что Ксения имеет особое дерзновение пред Богом и помогает многим людям в их бедах.