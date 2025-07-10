В Москве завершилось прощание со Старовойтом, тело везут в Петербург для похорон

В Москве завершилась церемония прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, который, предположительно, покончил с собой сразу после отставки. Бывшего чиновника похоронят на Смоленском кладбище в Сантк-Петербурге, где когда-то он вырос, учился и начинал строить карьеру. В Северной столице сейчас проживают брат и отец Старовойта.

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Видео © Life.ru

Life.ru публикует кадры с окончания траурной церемонии, которая проходила в одной из столичных больниц. В память о чиновнике в финале сыграл оркестр. Попрощаться с политиком приехали его близкие, друзья и коллеги по работе. Тело Старовойта должны отправить в Петербург завтра рано утром.

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru

Проститься со Старовойтом пришли его бывшая жена Светлана с дочками, новый глава Минстранса Никитин, зампреды правительства РФ Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности РФ Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут и другие. По словам присутствовавших, они запомнят Старовойта достойным человеком.

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru

Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru