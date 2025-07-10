В Москве завершилось прощание со Старовойтом, тело везут в Петербург для похорон
Роман Старовойт. Обложка © Telegram / roman_starovoyt
В Москве завершилась церемония прощания с экс-главой Минтранса РФ Романом Старовойтом, который, предположительно, покончил с собой сразу после отставки. Бывшего чиновника похоронят на Смоленском кладбище в Сантк-Петербурге, где когда-то он вырос, учился и начинал строить карьеру. В Северной столице сейчас проживают брат и отец Старовойта.
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Видео © Life.ru
Life.ru публикует кадры с окончания траурной церемонии, которая проходила в одной из столичных больниц. В память о чиновнике в финале сыграл оркестр. Попрощаться с политиком приехали его близкие, друзья и коллеги по работе. Тело Старовойта должны отправить в Петербург завтра рано утром.
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
Проститься со Старовойтом пришли его бывшая жена Светлана с дочками, новый глава Минстранса Никитин, зампреды правительства РФ Александр Новак и Марат Хуснуллин, министр промышленности РФ Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут и другие. По словам присутствовавших, они запомнят Старовойта достойным человеком.
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
Закончилось прощание со Старовойтом в Москве. Фото © Life.ru
25-летняя девушка Романа Старовойта Полина Копылова, с которой он жил в последнее время, на прощании так и не появилась. Причины своего решения не ходить на церемонию она публично не озвучивала.
Напомним, президент России Владимир Путин отправил в отставку министра транспорта Романа Старовойта, временно назначив исполняющим обязанности главы Минтранса РФ Андрея Никитина, бывшего губернатора Новгородской области. Позже стало известно, что Старовойт покончил с собой. Родные сообщили, что 11 июля его похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.